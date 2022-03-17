نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تجهيزات ودوام شهر رمضان لنظافة المطبخ والشفاط الكهربي في المقال التالي
طريقة تنظيف الشفاط من الدهون والمواد المتراكمة، إن الشفاط من الأجهزة الكهربائية الحديثة في المنزل المصري والتي تساعد ربة المنزل على التخلص من الروائح الكريهة للطبخ والقلي وخاصة رائحة الأسماك في الطهي، فالشفاط الكهربائي لا غنى عنه في كل منزل.
ما أهمية نظافة الشفاط:
ومن المهم الاعتناء به وبنظافته فعند عملية الطبخ والقلي تترسب الدهون على سطح الشفاط ومروحته وكذلك الأتربة مما يكون طبقة من الدهون والأتربة السميكة مع مرور الوقت يصعب إزالتها، لذلك يجب المواظبة على نظافته.
تنظيف الشفاط الكهربائي
باستمرار وذلك تجنبًا لصرف مزيد من الأموال لشراء شفاط جديد، واليوم سوف أقدم لكِ طريقة لتنظيف الشفاط الكهربائي بطريقة سهلة وبسيطة وأيضًا سريعة في نفس الوقت، وسوف تجعل تنظيف الشفاط الكهربائي من أساسيات التنظيف عندك لسهولتها وسرعتها، وكذلك النتيجة النهائية لتنظيف الشفاط.
مراقبة صيانة الشفاط:
وأيضًا سوف تلاحظين أن كفاءة الشفاط الكهربائي أصبحت أحسن وأقوى لأن والدهون تعوق من عمل الشفاط الكهربائي ومع مرور الوقت قد تحتاجين إلى استبداله بشفاط كهربائي أخر وهو ما يكلفك العديد من الأموال التي يمكن توفيرها من خلال تنظيف الشفاط الكهربائي الحالي بطريقة صحيحة ودائمة.
طريقة التخلص من الأوساخ والرواسب الصعبة
- سنقوم أولا بفصل التيار الكهربائي عن الشفاط الكهربائي ثم نقوم بفك مروحة الشفاط الكهربائي ونقوم بنزع الجسم الخارجي للشفاط الكهربائي.
- نحضر وعاء كبير ونضع فيه معلقة كبيرة من بيكربونات الصوديوم وكمية مناسبة من سائل تنظيف الأواني ونصف كوب صغير من الكلور الأبيض ونصف كوب صغير من الخل الأبيض نضيف إليهم الماء الساخن.
- ثم ونقوم بنقع أجزاء الشفاط الكهربائي في هذا الخليط من نصف ساعة إلى ساعة كاملة على حسب درجة اتساخ الشفاط الكهربائي وبعد مرور الساعة نقوم بدعك الشفاط الكهربائي بواسطة ليفة إسفنجية وسوف تلاحظين إزالة الاستنساخات والدهون بكل سهولة ويسر.
- ثم نقوم بغسل أجزاء الشفاط الكهربائي جيدًا للتأكد من عدم وجود أي مكون من خلطة التنظيف أو الدهون على أجزاءه ثم نقوم بتجفيف أجزاء الشفاط الكهربائي بقماشة قطنية تجفيفًا جيدًا ثم نقوم بتركيب أجزاء الشفاط الكهربائي مرة أخرى وسوف تلاحظين أن الشفاط الكهربائي عاد كالجديد وكفاءته في العمل أصبحت أفضل بكثير.
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