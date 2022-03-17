شوف خصومات هايبر بنده بالسعودية دائما مستمرة وبقوة على كافة السلع والمنتجات

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يقدم هايبر بنده عروض وخصومات هائلة على السلع الغذائية بمناسبة إقتراب شهر رمضان الكريم أعاده الله على الأمة الإسلامية في جميع أنحاء العالم بالخير واليمن والبركات، شهر رمضان هو شهر المغفرة والرحمة والتسامح، شهر الصيام والزكاة أفضل شهور السنة على الإطلاق، ومن المعروف أن العزائم العائلية تزداد في شهر رمضان المبارك مما يؤدي إلى زيادة الإحتياج إلى المواد الغذائية وتنويعها وهذا مايوفره هايبر بنده لعملاءه ليتمتعون بتجربة تسوق ممتعة مع القدرة على التوفير وهو ما يتيحه لك هايبر بنده من خلال تقديم خصومات طائلة على جميع السلع الغذائية. عروض هايبر بنده على المواد الغذائية بمناسبة قدوم شهر رمضان المعظم: مانجو تايمور يمني ممتازة يقدمها هايبر بنده بخصم كبير ليصبح سعرها بعد الخصم 16.95 ريال سعودي بدلا من 22.95 ريال سعودي، والتي تستطعين تفريزها لعمل ألذ عصير مانجو في على المائدة الرمضانية.

ليمون بدون بذر مصري يوفره هايبر بنده بسعر 6.95 ريال سعودي بدلا من 8.95 ريال سعودي، ولايخفى على أحد فوائد الليمون العديدة وإحتوائه على فيتامين سي المقاوم لنزلات البرد وأيضا يمكنك إستخدامه كعصير أو في تتبيلة المشويات للحوم والدجاج وإدخاله في وصفات عديدة أخرى.

جزر توامى متوفر بسعر 3.95 ريال سعودي بدلا من 5.95 ريال سعودي، ويحتوي الجزر على العديد من الفيتامينات والمعادن المهمة لصحة أسرتك ويمكنك استخدامه مع البطاطس لطبخ البازلاء، وأيضا يمكن سلقه وإضافته إلى البرتقال للحصول على أشهى عصير.

شرائح الزيتون والذي يوفره هايبر بنده بنوعين الأسود والأخضر بوزن 450 جرام ومتوفر بسعر 12.95 ريال سعودي، والذي يمكن إدخاله في صنع البيتزا والفطائر والسمبوسك.

خليط كيك مقدم من شركة فوستر كلاركس ويوفره هايبر بنده بوزن 500 جرام مكون من 3 قطع متوفر بخصم كبير ليصبح سعره بعد الخصم 19.95 ريال سعودي بدلا من 41.85 ريال سعودي، وتستطيعي صنع أشهى وألذ كيك منه والذي يوفر لأسرتك العناصر الغذائية والفيتامينات في صورة الكيك الشهي فهو يحتوى على البيض الذي يتوفر به البروتين وايضا يحتوي على الحليب الملئ بالكالسيوم.

رقائق الشكولاتة بالحليب شبه محلاة مقدمة من شركة هيرز شيز بوزن 200 جرام وتتوفر بسعر 15.95 ريال سعودي، والتي تكون وجبة إفطار لذيذة للأطفال. عمر شويل - جدة خصومات هايبر بنده بالسعودية دائما مستمرة وبقوة على كافة السلع والمنتجات - ثقفني

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