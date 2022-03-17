شوف عروض عثيم الخيالية لشهر رمضان خصومات كبرى سارع بالشراء

عروض عثيم الخيالية لشهر رمضان خصومات كبرى سارع بالشراء، معارض العثيم من أهم الأسواق المتواجدة في المملكة العربية السعودية والمنتشرة في الدول العربية والخليجية أيضاً، يكثر البحث عن اجدد العروض بالعثيم مول خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك، حيث يوجد عروض مقدمة على المأكولات من لحوم ودواجن ومنتجات الألبان وعروض على الأجهزة الكهربائية ومستلزمات المطبخ، كما تمتاز العثيم بعروض مبهرة على هواتف النقالة الذكية وغيرها من الخصومات التي سنعرضها لكم بالتفصيل وسارعوا بشراء تلك العروض المقدمة من العثيم مول السعودية بأسعار تنافسية لمنتجات ذات نوعية جيدة من ماركات كبرى لكي ترضي كل عملائها.

اجدد خصومات وعروض عثيم الخيالية

يوجد الكثير من الأسواق داخل المملكة العربية السعودية وخارجها ولكن يعتبر مول سوق العثيم وبنده من أكبر المولات التي تقدم عروض وخصومات دائمة وفي منافسة مستمرة للتخفيضات التي ترضي العملاء من أجل جذبهم للشراء واليوم سنعرض مجلة عروض العثيم الجديدة بشرح لتلك منتجات والعروض عليها.

أجدد خصومات العثيم السعودية مول

أسعار مخفضة على أسعار تمور من شركة أمل الخير لدى العثيم السعودية، حيث يوجد تمر أمل الخير نوعيه خضري فاخر وزن 900 جرام بسعر 11.99 ريال سعودي، تمر أمل الخير نوعية سكري فاخر وزن كيلو جرام بسعر 8.50 ريال سعودي.

أنواع أخرى من تمور متوفرة لدى العثيم تمر تمارا سكري بوزن كيلو جرام بسعر 14 ريال سعودي، تمر إنتاج النخيل خلاص القصيم مكنوز بوزن كيلو جرام بسعر 10 ريال سعودي.

كما يتوفر نوعية فاخرة من زبيب العثيم وزن كيلو جرام بسعر 14 ريال سعودي تناسب كل أنواع ياميش رمضان.

حلويات شهر رمضان لدى العثيم بخصومات كبرى، يتوفر كيلو بلح الشام بسعر 22 ريال سعودي، بسبوسة بندق وزن كيلو جرام بسعر 30 ريال سعودي.

قمر الدين من شركة السعيد بوزن 400 جرام، سعر الحبة 8.50 ريال سعودي، خبز تورتيلا أبيض بكيس بعدد 6 حبة من شركة زوردي بسعر 5.95 ريال سعودي.

عروض العثيم لشهر رمضان على اللحوم

متوفر لدى عثيم لحوم بأسعار تنافسية حيث يبلغ كيلو لحم حاشي بالعظم 34 ريال سعودي تناسب جدا الشوي وتستخدم في الكثير من الأكلات. كما يوجد لحم حاشي بدون عظم بسعر 42 ريال سعودي أسعار اللحوم لدى العثيم منخفضة ومناسبة جدا للعديد من المأكولات. لحم عجل بلدي بالعظم بسعر 42 ريال سعودي، لحم عجل بلدي بدون عظم بسعر 49 ريال سعودي، لحوم العثيم طازجة ولذيذة سريعة النضج.

خصومات العثيم على الألبان أجدد عروض