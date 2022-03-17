شوف خصومات ليس لها مثيل على كافة السلع في هايبر بنده السعودية

يهتم هايبر بنده بتقديم كل ماهو جديد في عالم الأجهزة الكهربائية المنزلية والتي توفر على كل سيدة الكثير من الجهد والوقت وأيضا تقدم أسواق بنده العروض والخصومات على جميع السلع الغذائية بمناسبة إقتراب شهر رمضان الكريم أعاده الله عليكم وعلينا وعلى الأمة الإسلامية بكل خير ويمن وبركات ومن المعروف أن شهر رمضان الكريم تكثر به الزيارات العائلية والتي تقدم بها أشهى الأطباق وألذ الحلويات وهو ماتوفره لكي أسواق بنده، وسوف نتعرف اليوم على بعض من هذة العروض والخصومات للشهر الفضيل.

عروض هايبر بنده على الأجهزة الكهربائية المنزلية

محضر طعام مقدم من شركة كولين 6×1 بقدرة 450 وات يتوافر بسعر 179 ريال سعودي بدلا من 299 ريال سعودي، ويتميز محضر طعام كولين أنه يمكنه خفق البيض وكذلك يمكنه فرم اللحوم والدواجن وبشر جميع أنواع الخضروات فيمكنك إعتباره يدكي اليمنى في المطبخ، مكنسة ماركة فليبس 1850 وات تتوافر بسعر 269 ريال سعودي بدلا من 339 ريال سعودي والتي تمتاز بقوة شفط جبارة لتنظيف السجاد من الأتربة ويمكنك تنظيف الستائر وغرف الجلوس بها، عصارة سيبكور متوفرة بخصم 50% ليصبح سعرها بعد الخصم 129 ريال سعودي والتي تمنحك الفرصة لتقديم جميع أنواع العصائر الفريش والصحية النظيفة إلى أفراد أسرتك وحمايتهم من العصائر الصناعية.

عروض هايبر بنده على المواد الغذائية

طحين فاخر الأولى بوزن 1كيلو جرام بسعر 9.95 ريال سعودي والذي يستخدم لعمل لجميع المعجنات و الفطائر والحلويات بأنواعها، لحم مفروم بقري برازيلي قليل الشحم 1كيلو جرام بسعر 31.95 ريال سعودي بدلا من 38.95 ريال سعودي وتعرف ربة المنزل جيدا الإستخدامات العديدة للحوم المفرومة فهى تدخل في العديد من الوصفات كالسمبوسك والمكرونة بشاميل وفطائر الجلاش ولصنع أطيب أنواع الكفتة بها، لحم مكعبات بقري برازيلي قليل الشحم بوزن 1كيلو جرام بسعر 33.95 ريال سعودي بدلا من 39.95 ريال سعودي والذي يمكنك صنع كباب الحلة به وهو عبارة عن كيلو من البصل المقطع إلى شرائح يضاف إلى قدر على النار به معلقتين من الزيت ثم إضافة كيلو من لحم المكعبات مع فلفل أخضر وفص من الثوم المهروس وإضافة الملح والبهارات إليه.