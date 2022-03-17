نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر افكار لصنع زينة رمضان 2022 في البيت من الكرتون باقل التكاليف في المقال التالي

عمر شويل - جدة زينة رمضان 2022 في البيت، بعد أيام قليلة نبدأ في إستقبال شهر الخير والكرم والتسامح والمغفرة شهر فيه ليلة القدر التي خير من ألف شهر وهي الليلة التي أنزل فيها القرآن شهر الرحمة شهر رمضان الكريم أعاده الله على الأمة الإسلامية جميعا بالخير واليمن والبركات هذا الشهر الذي ينتظره كل المسلمين في جميع أنحاء العالم بكل شوق ولهفة لما فيه من عبادات محببة إلى النفس كصلاة التراويح وصلاة التهجد وقراءة القرآن الكريم وتبادل الزيارات العائلية لما فيها من صلة الرحم التي أوصانا الله بها وتستعد كل المنازل لإستقبال شهر رمضان المعظم بتعليق الزينة والأنوار والفوانيس الرمضانية في الشوارع والميادين والمحال التجارية وفي المنازل.

افكار لصنع زينة رمضان 2022 في البيت:

تحب كل ربة منزل أن تقوم بتزين بيتها لإستقبال شهر رمضان بكل الطرق لإضافة البهجة والسرور على أفراد أسرتها وخاصة الأطفال، وسوف أعطيكي بعض الأفكار لتزين منزلك بطريقة بسيطة وجميلة وأيضا جديدة.

فمن المعتاد أن تقتصر الزينة على الأنوار الملونة وشرائط الزينة والخيامية ولكن هناك بعض الطرق الأخرى لجعل منزلك يستقبل شهر رمضان بطريقة مميزة.

ركن الصلاة:

إختاري مكان صغير في منزلك وخصصيه ليكون ركن للصلاة والعبادة، قومي بتنظيف هذا المكان جيدا وقومي بفرش سجادة الصلاة الخاصة بيكي وبأفراد أسرتك بها ثم إحضري حامل المصحف أو قومي بصنعه بطرق بسيطة وضعيه في هذا الركن وأحضري رف يباع في جميع المتاجر والأسواق وضعي عليه المصاحف التي تخص كل شخص في أسرتك وقومي بصنع نموذج صغير من الكعبة المشرفة مع أطفالك وسوف يسعدون كثيرا بذلك وزيني بها ركن الصلاة.

قومي بتزين ركن الصلاة بالأنوار الملونة وقومي بإحضار فخ من الكرتون وأكتبي عليه أسماء أطفالك وعلقيها بجانب الركن وعندما يأدون كل صلاة في مواعيدها قومي بلصق إستيكر تحت الإسم وأخبريهم أن من يحصل على عدد أكبر من الإستيكرات في نهاية الشهر سوف يكافأ بهدية لتوضحي لهم أهمية الصلاة والإعتياد عليها.

صنع الزينة والفوانيس:

كما يمكنك إحضار قماش الخيامية المميز لشهر رمضان الكريم وصنع به مفارش لطاولات وإحضار صور وإستيكرات ومجسمات للشخصيات الرمضانية المحببة للأطفال كبكار وبوجي وطمطم وفطوطة. ولا ننسي إحضار الفانوس الذي يكون من الأساسيات التي تميز الشهر الكريم.