خلطة سحرية غسيل السجاد على الناشف في 5 دقايق

تنظيف السجاد بدون ماء، تبحث الكثير من السيدات عن طرق لتنظيف السجاد وتكون سهلة وسريعة وبمكونات فى متناول اليد وأيضا فى ظل جو الشتاء والأتربة، حيث تبحث العديد من النساء عن طرق لتنظيف السجاد ولكن بدون أن تحتاج إلى تنشيفها في الشرفة لوجود الأتربة التي قد تتسبب بإتساخ السجاد مرة أخرى وكذلك المطر والرياح وكذلك توفر نقود غسل السجاد في الخارج، والذى أصبح تكلفة تنظيفه فى الخارج عبء على الأسرة، ولذلك سوف أقدم لكي طريقة فعالة وبسيطة وسريعة وبمكونات موجودة في كل منزل لتنظيف السجاد وبدون الحاجة لتجفيفه فى الشرفة، وسوف أقدم لكِ عدة طرق لتنظيف السجاد بدون ماء وسوف تتعجبين من النتيجة.

طريقة تنظيف السجاد بالملح وبدون ماء:

نحضر كمية مناسبة من ملح الطعام أو ملح الليمون ونقوم بوضع الملح على السجادة ثم بواسطة فرشة تنظيف السجاد نقوم بدعك السجاد بالملح، وسوف تلاحظين تغير لون الملح لإلتصاق الأتربة والأوساخ به، ثم نقوم بكنس السجاد من الملح جيدا وبهذا تكونى قد قومتى بنتظيف السجاد بدون الحاجة إلى الماء ولا التجفيف.

طريقة تنظيف السجاد بدون غسيل:

نصف كوب من الخل الأبيض.

معلقة كبيرة من بيكربونات الصوديوم.

معلقة كبيرة من ملح الليمون.

نصف كوب من الصابون السائل.

نحضر وعاء كبير ونضيف إليه الخل الأبيض وملح الليمون والصابون السائل وبيكربونات الصوديوم وقليل من الماء ونقوم بمزجهم جيدا، وقبل عملية تنظيف السجاد بالخلطة يجب أن نقوم بكنس السجاد بإستخدام مكنسة خشنة أو المكنسة الكهربائية، وذلك لنزع الأتربة منها قبل عملية التنظيف ثم وبواسطة فرشة تنظيف السجاد نقوم بغمسها فى الخليط ونقوم بدعك السجاد بها وعلى أماكن البقع وسوف تلاحظين إختفاء البقع والأوساخ العالقة بالسجاد ثم نترك السجاد للتهوية قليلا دون الحاجة إلى نزعه من مكانه.

طريقة أخرى لتنظيف السجاد بدون ماء:

هناك طريقة أخرى لتنظيف السجاد بدون ماء وأيضا لتعطيره وإعطاءه رائحة عطرة ومميزة وهى نحضر ماء ورد مركز ونضع عليه كمية قليلة من الماء ووضعها فى بخاخ ونرشها مباشرة على السجاد بعد كنسه جيدا بواسطة مكنسة خشنة.