طريقة عمل مصيدة للذباب والناموس اعمليها ولا تحتاجي مبيد ولا أقراص طرق طرد الذباب والناموس

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مصيدة الذباب والناموس تعد من الحلول التي يتم عملها حتى تتخلص من الذباب والناموس، وذلك نظرا للشائعات التي انتشرت في أن الذباب والناموس لديهم القدرة على نقل فيروس كورونا، ولكن قد نفت منظمة الصحة العالمية هذا الخبر على الموقع الرسمي الخاص بها، والآن من خلال مقالنا هذا نتعرف على كيفية التخلص من الناموس والذباب.
التخلص من الذباب والناموس في المنزل
يوجد عدة طرق تخلصك من الناموس والذباب خاصة وأننا على مشارف فصل الصيف؛ حيث تكثر هذه الأفات ونتعرف الآن على هذه الطرق من خلال ما يلي:
- خل التفاح: يستخدم خل التفاح لطرد الناموس نظرا لرائحته الكريهة للناموس والذباب، لذلك نضعه في زجاج بخاخ على النوافذ.
- الليمون والقرنفل: عن طريق وضع شرائح الليمون مع القرنفل يمكنك صيد الذباب والناموس، وبعدهم عن المكان الذي يتواجد فيه الليمون.
- زيت اللافندر: يمكنك صد الناموس بوضع قليل من الزيت على قطعة من القماش، ووضعها جانب المروحة حيث تنتشر الرائحة التي تجعل الناموس يفر هاربًا.
- زراعة النعناع والخزامى: يمكن زراعته على النوافذ مما يجعل الذباب ينفر من المكان، ومن زاوية أخرى رائحة طيبة تعطر المكان.
طريقة عمل مصيدة للذباب والناموس
الأدوات المستخدمة:
- زجاجة كبيرة.
- سكين حامي.
- قلم جاف.
- كوب ماء مغلي.
- ربع كوب سكر بني.
- نصف ملعقة صغيرة من الخميرة.
- سوليتب.
طريقة الاستخدام
- تجهيز الزجاجة: من خلال استخدام القلم نحدد علامة في منتصف الزجاجة، ثم باستخدام السكين نشق الزجاجة نصفين من البداية للأخر، ويجب الحرص من الخواف قد تكون حادة.
- إعداد المصيدة: نضع ماء على النار حتى يغلي، ومن ثم نضعه في المصيدة في القاع على السكر البني، وذلك مع الحرص عدم ملامسة السكر للحواف عندما يبرد نضع الخميرة لا نحتاج إلى التقليب، ولأن الخميرة تمتص السكر ويتصاعد ثاني أكسيد الكربون ليجذب البعوض.
- تركيب المصيدة: نضع الجزء العلوي للزجاجة بالعكس فوق السائل، ونضعه في المكان المرغوب اصطياد الناموس منه.
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