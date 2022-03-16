نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هذه الخريطة القديمة للوجه ستخبرك ما هو المرض الذي تعاني منه وكيفية علاجه في المقال التالي
يعتبر الوجه هو أول دلائل المرض الذي يظهر على الإنسان، وتعتبر البشرة هي التي تتأثر أولا بأي مرض لأن البشرة حساسة ورقيقة؛ فتظهر عليها عدة علامات تفيد أن هذا الجسم يعاني من مرض ما، كما تظهر عليها علامات المرض المختلفة وقد قيل أن كل جزء في البشرة متصل بجزء معين بالجسم، والآن من خلال مقالنا هذا نتعرف على هذه الأجزاء.
كيفية قراءة خريطة الوجه
الوجة ينقسم إلى مجموعة من الأجزاء، وهي كالتالي:
- مقدمة الرأس (الجبهة)
- الحاجب.
- الأنف.
- العين.
- الخدود.
- الفم.
- يعتبر الجبين والحاجب والأنف هم أكثر أعضاء في الجسم تتأثر بالأمراض.
قراءة خريطة الوجه
- الأنف: يعتبر اي تغير في لون الأنف أو جفافها فهذا يدل على أنه يوجد تعب بالقلب، ومن الممكن أن تكون ضعف بالدورة الدموية أو ارتفاع في مستوى ضغط الدم، أو من الممكن أن تكون حموضة بالمعدة.
- الحاجب: الحاجب أيضا يعلن عن وجود مشكلة في الكلى أو ضعف في الدورة الدموية، ووجود مشكلة ما في القلب وذلك عادة ما يكون بسبب تناول القهوة، والشاي بكثرة وتقليل كمية الماء.
- الجبهة: عند ظهور جفاف على الجبهة ولونها يكون شاحب؛ فهذا يكون دليل على تعب بالجهاز الهضمي أو الإصابة بقرحة المعدة، وهذا يكون بسبب تناول المياه الغازية بكثرة، وتناول بعض الأغذية بكميات بها دهون كثيرة أو من الممكن أن يكون ارهاق شديد، أو عدم شرب كمية كبيرة من الماء.
- الخدود: عند ظهور شحوب أو صفار على الوجه خاصة الخدود؛ فهذا يشير إلى الإصابة بالأنيميا أو فقر الدم أو حتى تتباع رجيم قاسي، وفقد الجسم السوائل والفيتامينات بسبب اتباع هذا الرجيم، وذلك مع عدم شرب كمية وفيرة من الماء وعدم تناول الطعام المفيد والصحي.
وهنا نشير إلى جميع الحالات يجب علينا عند ظهور أي تغير على الوجه التوجه مباشرة إلى الطبيب.
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