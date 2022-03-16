هذه الخريطة القديمة للوجه ستخبرك ما هو المرض الذي تعاني منه وكيفية علاجه

يعتبر الوجه هو أول دلائل المرض الذي يظهر على الإنسان، وتعتبر البشرة هي التي تتأثر أولا بأي مرض لأن البشرة حساسة ورقيقة؛ فتظهر عليها عدة علامات تفيد أن هذا الجسم يعاني من مرض ما، كما تظهر عليها علامات المرض المختلفة وقد قيل أن كل جزء في البشرة متصل بجزء معين بالجسم، والآن من خلال مقالنا هذا نتعرف على هذه الأجزاء.

كيفية قراءة خريطة الوجه

الوجة ينقسم إلى مجموعة من الأجزاء، وهي كالتالي:

مقدمة الرأس (الجبهة)

الحاجب.

الأنف.

العين.

الخدود.

الفم.

يعتبر الجبين والحاجب والأنف هم أكثر أعضاء في الجسم تتأثر بالأمراض.

قراءة خريطة الوجه