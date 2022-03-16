نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أقوى طريقة لتسليك حوض المطبخ المسدود والبالوعات بمكونات رخيصة ومتوفرة في كل بيت دون اللجوء للسباك في المقال التالي
تسليك حوض المطبخ المسدود حيث أن الكثير من السيدات لديهم تكون لديهم مشكلة كبيرة جدا عندما تفاجأ بسدد في البالوعات والأحواض، وذلك لدخول بعض بقايا الطعام في الأحواض، لذلك قد تبحث الكثير من السيدات على محركات البحث عن أفضل طريقة للتسليك، ونحن من خلال مقالنا هذا نلبي رغبتهم في معرفة بعض الطرق.
طرق تسليك البالوعات
قد يوجد العديد من الطرق التي يمكنك من خلالها تسليك الأحواض والبالوعات، ومن أهمها الآتي:
- طريقة البيكنج بودر: هذه الطريقة فعالة جدا ويتم استخدامها كالآتي بوضع البيكنج بودر حول البالوعات وداخل الأحواض، ثم نضع المياه الساخنة ومن ثم يتم تسليك البالوعات فورا من دون أي مجهود.
- ملح الليمون: نضع مقدار مناسب من ملح الليمون في أحواض المطبخ، ثم سكب مياه ساخنة ونلاحظ تسليكها على الفور.
- الخل: يعتبر الخل من أفضل الطرق لهذا الأمر؛ حيث أنه منظف قوي وقاهر للدهون ومطهر، ومن ثم نضعه على فتحة الحوض ونضع عليه كوب من الماء الساخن، ثم يتم تسليكها بسرعة.
- البيكنج بودر والخل: نضع المكونات مع بعضها ثم نضعها على الأحواض، ونلاحظ تصاعد الأبخرة مع وضع الماء الساخن، وسوف يتم التسليك فورا مع الحذر من استنشاق هذه الأبخرة.
نصائح للحفاظ على البالوعات نظيفة
- يجب التخلص من بقايا الطعام عند غسل الأواني للحفاظ على الأحواض نظيفة.
- يجب وجود سدادة و صافية الحوض.
- تسليك البالوعات بصفة مستمرة.
- كما يجب استخدام إحدى الطرق حين يتعرض الحوض للسدد.
- التخلص من بقايا الأرز في صندوق القمامة قبل وضع الأطباق على الأحواض، ولأنها سهلة الدخول من الأحواض.
- كما أنه عند انسداد البلوعات وعدم القدرة على تسليكها يجب الاستعانة بالسباك، وذلك حتى لا يزداد الأمر سوءا.
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