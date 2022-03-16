أقوى طريقة لتسليك حوض المطبخ المسدود والبالوعات بمكونات رخيصة ومتوفرة في كل بيت دون اللجوء للسباك

تسليك حوض المطبخ المسدود حيث أن الكثير من السيدات لديهم تكون لديهم مشكلة كبيرة جدا عندما تفاجأ بسدد في البالوعات والأحواض، وذلك لدخول بعض بقايا الطعام في الأحواض، لذلك قد تبحث الكثير من السيدات على محركات البحث عن أفضل طريقة للتسليك، ونحن من خلال مقالنا هذا نلبي رغبتهم في معرفة بعض الطرق.

طرق تسليك البالوعات

قد يوجد العديد من الطرق التي يمكنك من خلالها تسليك الأحواض والبالوعات، ومن أهمها الآتي:

طريقة البيكنج بودر: هذه الطريقة فعالة جدا ويتم استخدامها كالآتي بوضع البيكنج بودر حول البالوعات وداخل الأحواض، ثم نضع المياه الساخنة ومن ثم يتم تسليك البالوعات فورا من دون أي مجهود.

ملح الليمون: نضع مقدار مناسب من ملح الليمون في أحواض المطبخ، ثم سكب مياه ساخنة ونلاحظ تسليكها على الفور.

الخل: يعتبر الخل من أفضل الطرق لهذا الأمر؛ حيث أنه منظف قوي وقاهر للدهون ومطهر، ومن ثم نضعه على فتحة الحوض ونضع عليه كوب من الماء الساخن، ثم يتم تسليكها بسرعة.

البيكنج بودر والخل: نضع المكونات مع بعضها ثم نضعها على الأحواض، ونلاحظ تصاعد الأبخرة مع وضع الماء الساخن، وسوف يتم التسليك فورا مع الحذر من استنشاق هذه الأبخرة.

نصائح للحفاظ على البالوعات نظيفة