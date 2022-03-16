نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جهاز صغير ب 50 جنية سبب ارتفاع فاتورة الكهرباء ل 500 جنية لا تتركه في الفيشة في حالة عدم الاستخدام في المقال التالي

عمر شويل - جدة سبب ارتفاع فاتورة الكهرباء الكثير من الأشخاص يسعون لمعرفة ما يسبب زيادة فاتورة الكهرباء؛ حيث أن ارتفاع الفاتورة أصبح من الأشياء المزعجة لدى الأشخاص وأصبحت تمثل لهم عائق كل شهر خاصة الأشخاص محدودي الدخل والمواطنون الذين يتقاضون مرتبات لا تتناسب مع غلاء المعيشة، لذلك الأمر أصبح من الضروري ترشيد أستهلاك الكهرباء وعندما يتم ترشيد استهلاك الكهرباء فهذا يعم على الدولة ككل.

جهاز صغير سبب ارتفاع فاتورة الكهرباء

من السلبيات التي نفعلها يوميا ونحن لا نعلم أنها من التصرفات الخاطئة، وقد يصل الأمر هذا إلى حد الإهمال وهو إبقاء الفيشة في مكبس الكهرباء بعد الانتهاء من الجهاز الذي تم استخدامه وهذا قد يجعلك تستهلك كمية كهرباء لا تستفيد منها؛

فهذا التصرف قد يكلفك الكثير في فاتورة الكهرباء كما أن الكثير أيضا من الأشخاص يتركون التلفاز دون النظر إليه والبعض يتركه يعمل أثناء النوم، وهذا حد الإهمال من الأشياء التي قد تسجل ازدياد على فاتورة الكهرباء الراوتر الذي أصبح أمرا واقعا في حياتنا والمعظم يتركه يعمل طوال اليوم دون غلقه سواء نستخدم النت أم لا والأمر الذي لا يتوقعه الكثير أن هذا الجهاز الصغير هذا قد يصرف في فاتورة الكهرباء بطريقة كبيرة، لذلك نناشد الأشخاص لكي يتم ترشيد الكهرباء للمصلحة الشخصية أولا ثم المصلحة العامة.

تتزايد أهمية ترشيد الطاقة الكهربائية خاصة مع اقتراب فصل الصيف لتلافي الضرر الناتج عن زيادة الاستهلاك وتبني بعض العادات الخاطئة من ناحية أخرى يساعد ترشيد استخدام الكهرباء على توفير المال عن طريق خفض قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية وتقليل انبعاثات الطاقة وبالتالي خلق بيئة صحية ونظيفة لمنزلك من هنا لنتعرف على المزيد حول التجربة وطرق توفير الطاقة التي تحتوي عليها وأهم النصائح التي يمكنك اتباعها.

غلاية المياه

ويوجد جهاز كهربائي صغير في الحجم ورخيص الثمن حيث يبدأ سعره من 75 جنيها حتى آلالاف الجنيهات، وهذا الجهاز هو غلاية المياه “الكتيل” ويستهلك كهرباء بشكل كبير وتجعل فاتورة الكهرباء مرتفعة وذلك وفقا لتحذيرات جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك وحذر الكثير من خبراء الطاقة أن ربات البيوت استخدام “الكتيل” بشكل سليم وأفضل الطرق للاستخدام الأمثل لغلاية المياه .

نصائح يجب اتباعها لترشيد الكهرباء

قدمت المرافق الكهربائية ومنظمات حماية المستهلك عدة توجيهات للمواطنين لتثقيفهم حول كيفية تقليل فواتير الكهرباء الشهرية المرتفعة في الشتاء والصيف، والألم الذي يعانون منه بسبب ارتفاع فواتير الكهرباء في معظم الأوقات واستمرار اعتمادهم على الكهرباء، المرافق الكهربائية ونصائح حماية المستهلك لخفض قيمة استخدام الكهرباء الشهرية للمستهلكين مما يعود بالفائدة على المواطنين ويقلل من فواتير الكهرباء في الشتاء والصيف.

يجب عدم تراكم الثلج من الفريزر حتى يتم التقليل من استهلاك الكهرباء.

فتح باب الثلاجة بشكل مستمر قد يؤثر على استهلاك الكهرباء فيجب إحضار كولمان للشرب حتى يقل عدد فتح باب الثلاجة.

عدم فصل السخان الكهربائي وهذا قد يستهلك كهرباء كثيرا ولكن من الأفضل تشغيل السخان قبل الاحتياج إليه بنصف ساعة.

الاعتماد على الفرن الكهربائي في طهي الطعام من الممكن استبداله بفرن الغاز وأن اضطررنا إليه يجب عدم فتح الباب مرارا وتكرارا، حتى لا تنخفض درجة الحرارة ويحتاج إلى طاقة أعلى وتتزايد استهلاك الفاتورة.

يجب عدم ترك الأجهزة الكهربائية التي لم نستخدمها موصلة بالكهرباء.

مع استمرار الموجة الحارة ، من الطبيعي أن يستخدم المواطنون أجهزة التبريد مثل مكيفات الهواء ، لكن قد يفاجأ البعض بارتفاع فواتير الكهرباء في الصيف بسبب زيادة الاستهلاك هناك العديد من الطرق والوسائل التي يمكن للمواطن من خلالها تقليل قيمة الفاتورة ، وبدلاً من ذلك قد ينجح في تخفيض كبير دون اختلاف زيادة كبيرة في الفاتورة حيث يدخل استهلاك المواطن في سلسلة استهلاك أعلى.

يجب استخدام المعدات الموفرة للطاقة وشرائها لتوفير الكهرباء وترشيد استهلاك الطاقة ، أو استبدال المعدات القديمة بأجهزة حديثة موفرة للطاقة ، على سبيل المثال ، يوصى باستبدال فرن كهربائي قديم أو غسالة أطباق أو مجفف ملابس بأحدث المعدات ، توخ الحذر أجهزة البحث التي تحتوي على معيار ENERGY STAR: غالبًا ما يُرى هذا الشعار على الأجهزة الحديثة ، ويوضح مقدار الطاقة التي يستهلكها كل جهاز.

نصائح لتوفير الكهرباء

لدى شركات الكهرباء وهيئة حماية المستهلك عدد من التوصيات للمواطنين ، لا سيما كيفية استخدام الأجهزة مثل المكاوي والمجمدات والمكيفات والسخانات والثلاجات والغسالات لتوفير الكهرباء في منازلهم واستمرارًا للخدمات اليومية والمتنوعة التي تقدمها ثقفني لقرائها، نستعرض نصائح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك لتوفير استهلاك الكهرباء على النحو التالي:

قم بإزالة الجليد المتراكم من الثلاجة حيث أنها تستهلك المزيد من الطاقة وتستهلك المزيد من الكهرباء. تجنب وضع الطعام الساخن في الثلاجة لأنه سيزيد من استهلاك الطاقة. ضع الطعام في الفريزر لسد الفراغ حتى لا يضيع غاز الفريون وبالتالي يقلل من استهلاك الكهرباء. قم بتجميع الملابس وكيها مرة أو مرتين في الأسبوع حيث سيتجاوز استهلاك الكهرباء الاستهلاك اليومي للكهرباء. اضبط التكييف على 25 درجة. تجفيف الملابس في الشمس ، لا تعتمد على المجففات الكهربائية. قم بتشغيل الغسالة بكامل طاقتها حيث أنها تستهلك نفس القدر من الطاقة. استخدم الميكروويف بدلاً من الفرن لتسخين الطعام لأنه يستهلك وقتًا أقل وبالتالي طاقة أقل. املأ الغلاية فقط حسب الحاجة ، حيث أن المزيد من الماء يستهلك طاقة أكبر. فصل الأجهزة الكهربائية عن التيار الكهربائي. تجنب فتح الفرن عدة مرات لفحص الطعام لأن ذلك سيخفض درجة الحرارة ويستهلك المزيد من الطاقة.

يجب أن يتم اختيار المعدات الموفرة للطاقة بحكمة ، في حين أن المعدات الأكثر اقتصادا هي أغلى ثمنا ، فإنها ستعوض الفرق بتكاليف تشغيل أقل ويجب علينا شراء المعدات بحكمة الأجهزة الحديثة ، وحول الأجهزة الحديثة ، هناك العديد من الخيارات المتاحة ، فيجب علينا شراء الأجهزة بذكاء، إن الأجهزة القديمة هي مستهلك عالٍ للطاقة، ولذلك يجب الاستثمار من خلال شراء الأجهزة الحديثة، وفيما يخص الأجهزة الحديثة فهنالك العديد من الخيارات المتاحة.

كيفية توفير الكهرباء بنسبة 20%

لا يجب عليك استخدام الضوء الطبيعي أثناء النهار يمكن فتح النوافذ للحصول على الضوء.

إطفاء الأنوار في المنطقة المحايدة مثل الطرقات والزوايا ويمكنك استخدام الضوء في الغرف والصالة فقط.

حافظ على نظافة المعدات المستخدمة في الإضاءة.

استبدل مصابيح الإضاءة العادية بمصابيح الفلوريسنت أو المصابيح الموفرة للطاقة.

استخدم المحولات المغناطيسية لمصابيح الفلورسنت ذات المحولات الإلكترونية.

وضع العم القابس في التيار الكهربائي ولم يشعل الجهاز.

استخدام المعدات الموفرة للطاقة: يجب استخدام المعدات الموفرة للطاقة وشرائها لتوفير الكهرباء أو ترشيد استهلاك الطاقة أو استبدال المعدات القديمة بمعدات حديثة لتوفير الطاقة ، مثل يوصى باستبدال الأفران الكهربائية القديمة أو غسالات الصحون أو أفران مع أحدث المعدات.المجفف ، انتبه للبحث بالنسبة للمعدات ذات معايير Energy Star ، غالبًا ما يظهر هذا الرمز على المعدات الحديثة ، ويظهر الطاقة التي يستهلكها كل جهاز.

يجب استخدام المعدات الموفرة للطاقة وشرائها للحفاظ على الكهرباء وترشيد استهلاك الطاقة ، أو استبدال المعدات القديمة بمعدات حديثة موفرة للطاقة ، على سبيل المثال ، يوصى باستبدال الأفران الكهربائية القديمة أو غسالات الأطباق أو مجففات الملابس بأحدث المعدات ، احرص على البحث الأجهزة ، حيث يظهر هذا الرمز غالبًا على الأجهزة الحديثة ، يوضح مقدار الطاقة التي يستهلكها كل جهاز.

أيقاف تشغيل الكمبيوتر يعد الكمبيوتر من الأجهزة التي تستهلك الكثير من الطاقة في المنازل والمكاتب والشركات لذلك قم بإغلاق الشاشة ليلاً أو عندما لا يكون الجهاز قيد الاستخدام بدلا من إبقاءها في وضع توفير الطاقة علما أن إغلاق الشاشة لن يؤثر على عمر الجهاز مما ينتج عنه تأثير سلبي.

معرفة قيمة فاتورة الكهرباء

حيث يرغب الملايين من عملاء الشركة القابضة لكهرباء مصر في سداد فواتير استهلاكهم لتجنب انقطاع التيار الكهربائي ، يتم احتساب قيمة فواتير استهلاكهم الشهرية لعام 2022 إلكترونيًا عبر موقع الشركة الإلكتروني ويمكنك أيضا معرفة قيمة الفاتورة الخاصة بك من خلال نفس الموقع ، وفقًا للخطة الرقمية التي تسعى الدولة إلى تنفيذها في جميع الخدمات الحكومية.

تطلب شركات الطاقة من المواطنين قطع الكهرباء عن الأجهزة (تليفزيونات والمحامص والغسالات والميكروويف) فور استخدامها للاستهلاك المعقول، قائلة إنه من الأفضل فصل الكهرباء بشكل دائم لتقليل الاستهلاك بدلاً من زيادة فواتير الكهرباء، بسبب بعض التصرفات الخاطئة للمواطنين عند استخدام بعض الأجهزة الكهربائية أدى سوء الأحوال الجوية والانخفاض الحاد في درجات الحرارة منذ اليوم الأول من بداية الشتاء إلى زيادة فواتير الكهرباء.

ترشيد استهلاك الكهرباء

من منا لا يعتمد على الكهرباء لتسهيل حياتنا خاصة بعد أن شهد هذا المجال تطورًا تكنولوجيًا هائلاً لكن معظمنا لا يشعر بقيمة هذه النعمة العظيمة حتى تنقطع مع العلم أنها مصدر الطاقة هو ليست طاقة متجددة لكنها بدأت تتلاشى وتتناقص بسبب الممارسات السيئة للبعض منا لذلك تقع على عاتقنا مسؤولية توفير هذه الطاقة من خلال ترشيد استخدامها واستخدام طاقة أقل لتحقيق نفس النتائج في هذه المقالة سوف أطلعك على بعض الطرق لترشيد استخدامك للكهرباء لتتبعها أنت وعائلتك.