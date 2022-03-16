نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أطباء يحذرون من خطر قاتل : البخور قد يكون ساماً في هذه الحالات ويسبب الوفاة تخلص منه فورايها في المقال التالي

تعتبر عيدان البخور من أكثر العيدان ذات الروائح الجميلة التي يتم وضعها في المنازل والمساجد خاصة يوم الجمعة حيث إنها تبعث رائحة طيبة ولكن عند قراءة عنوان المقال فهل بالفعل هناك طريقة تجعل البخور سامًا ومضر لحياة الإنسان وهذا ما يتم عرضه خلال المقال وتوضيح بعض النقاط المهمة عند وضع البخور. الطريقة الخاطئة لوضع البخور التي قد تضر بحياة الإنسان يعتبر وضع البخور من الأمور المحببة في كثير من البلدان والطقوس المهمة ولكن عند وضع البخور أو عيدانه في مكان فيجب أن يكون تلك المكان مفتوح حيث المكان المغلق وعند اشعال البخور ينتج أول وثاني أكسيد الكربون فعند وجود الإنسان في نفس المكان يحل أول وثاني أكسيد الكربون محل الأكسجين الموجود في الغرفة المفترض أنه يقوم الإنسان باستنشاقه وتظهر أعراض الاختناق وعدم القدرة على التنفس التي يمكن أن تؤدي إلى الموت في الحال. يجب عند وضع البخور تجنب وضعه بالقرب من خشب أو أوراق أو اي مادة قابلة للاشتعال فإذا تم ملامسة شيظة من النار بالخشب أو أي مواد أخرى فإنها تؤدي إلى الاشتعال في الحال والتي قد تؤدي إلى الخسائر الاقتصادية الكبيرة. يجب أيضًا عدم وضع بخور في الغرف التي بها أطفال أو مع الأشخاص الذين يعانون بالتهابات الجيوب الأنفية وحساسية الصدر فإن وجود البخور يزيد من حدة الأصابة ويمكن أن يزداد الأمر سوء. التعليمات التي يجب اتباعها عند وضع بخور في المكان:- فيعتبر البخور سلاح ذو حدين حيث علاوة على رائحته الطيبة يجب مراعاة بعد التعليمات عند اشعاله فيجب وضعه في الأماكن المفتوحة فقط.

تجنب وضعه بالقرب من الخشب أو اي مادة قابلة للاشتعال.

تجنب وضع البخور لدى بعض الأشخاص الذين يعانون من أي أمراض مزمنة للجهاز التنفسي. عمر شويل - جدة أطباء يحذرون من خطر قاتل : البخور قد يكون ساماً في هذه الحالات ويسبب الوفاة تخلص منه فورايها - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أطباء يحذرون من خطر قاتل : البخور قد يكون ساماً في هذه الحالات ويسبب الوفاة تخلص منه فورايها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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