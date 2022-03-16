طريقة تخزين الخضروات والفواكه بأنواعها لشهر رمضان المبارك

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طريقة تخزين الخضروات والفواكه، الكثير من السيدات تفضل حفظ الخضروات والفواكه وتخزينها بالفريزر للشهر الكريم ولكنهم يقلقون من ذبولها بشكل سريع، لذلك سنوضح فيما يلي طريقة حفظهم بسهولة لاستخدامهم بالشهر الكريم. طريقة تخزين الخضروات والفواكه أسابيع ويهل علينا شهر الخير والبركة شهر رمضان المبارك، وفي ذلك الشهر تهتم كل ربات البيوت بحفظ الخضروات والفواكه والخضروات الورقية لاستخدامها بإعداد الإفطار وترك وقت للعبادة وتلاوة القرآن الكريم. طرق حفظ الخضروات بالفريزر وتخزينها فيما يلي نوضح الطرق الصحيحة لحفظ الخضروات والفواكه والخضروات الورقية. طريقة حفظ أوراق النعناع لحفظ أوراق النعناع لابد أولا من قطع الأطراف النهائية لسيقان النعناع لأنها تحمل الكثير من الأتربة.

قومي بقطف أوراق النعناع الخضراء وتوضع بطبق الغسيل وتغسل بالماء جيدا.

نضع أوراق النعناع على فوطة لتجف وتحفظ أوراق النعناع بعلبة بلاستيكية محكمة الغلق. طريقة حفظ القلقاس والسلق لابد أولا من ارتداء قفازات أثناء تنظيف القلقاس لاحتوائه على مادة حمض الأكساليك وهي مادة تسبب التحسس.

إذا لم تتوفر القفازات فتدهن اليد بالزيت كبديل له.

يغسل القلقاس بشكل جيد ويقشر بقشارة الخضراوات أو السكين.

يقطع القلقاس على شكل مكعبات صغيرة.

نضع قدر ملئ بالماء على النار.

نضع القلقاس بحلة أستانلس وتوضع داخل القدر.

يغطي القدر ويترك على النار لمدة خمس دقائق.

نقوم ملئ قدر أكبر بالثلج والماء البارد.

ترفع الحلة الاستانلس ستيل ونضعها في الثلج لمدة خمس دقائق حتي يبرد.

يصفي القلقاس جيدا ويوضع في أكياس التخزين.

تغلق الأكياس بإحكام وتوضع بالفريزر لوقت الطهي. كيفية حفظ سلق القلقاس نقوم بغسل السلق جيدا وتنظيفه من الأتربة.

تفصل السيقان عن الأوراق.

نحضر وعاء عميق ونقوم بغلي أربع لترات من الماء.

نضع أوراق السلق في الوعاء ويغطي.

يترك السلق بالماء لمدة دقيقتين ثم نرفعه من الماء ويع بماء مثلج لدقيقتان.

نرفع السلق من الماء المثلج ويصفي جيدا.

يوضع السلق في أكياس التخزين ويفرغ من الهواء جيدا ثم يوضع بالفريزر. ملحوظة: يمكن استخدام القلقاس والسلق بعد عام من تاريخ حفظه وتخزينه بالفريزر، ومن المعروف أن للقلقاس العديد من الفوائد للصحة. عمر شويل - جدة طريقة تخزين الخضروات والفواكه بأنواعها لشهر رمضان المبارك - ثقفني

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