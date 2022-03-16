نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده الأسبوعية خصومات من 20 وحتي 60% أقوى عروض شهر رمضان في المقال التالي
عروض بنده السعودية، سوق بنده يكون متوفر ومتواجد فيه كل المستلزمات والمستحضرات التي يحتاجها ويطلبها كل فرد بالمملكة العربية السعودية، حيث يتم تواجد وتوفير تلك المنتجات والمستلزمات الغذائية وكذلك الغير غذائية والأجهزة الكهربائية والمنزلية والإلكترونية التي يوفرها سوق بنده، فمن الممكن العرض والمنح لهذه الخصومات والعروض بشكل يومي أو أسبوعي على كل مستحضر أو سلعة في السوق إلى جميع عملاء المملكة.
عروض بنده شهر رمضان خصم من 20 وحتي 60% على كل مستلزمات المنزل والأطعمة الغذائية
عروض بنده السعودية
خصومات بنده من الأسواق المتواجدة بالمملكة العربية السعودية والتي تم تشييده وإنشائه في سنة 1979، حيث أن تلك الشركة تعد من الشركات المهمة والكبيرة في المملكة العربية السعودية.
كذلك صار السوق من ضمن الأسواق المالية والمركزية والتجارية، وهذا يتم لبيع كل المستحضرات والسلع التي يطلبها ويريدها كل مقيم بالسعودية إلى أن يوفر الهايبر المنتجات والسلع الغذائية والغير غذائية أيضًا حتى صار الهايبر من أكبر الشركات والأسواق الناجحة.
تخفيضات بنده اليوم
- تنزيلات بنده على 3 حبات من القشطة نوعها التاج مقدار 155 جرام تكون بسعر 9.95 بدلًا من 15.75 ريال سعودي.
- زيت الشمس مقدار 2 * 1.5 لتر للعبوة الترويجية يكون بسعر 21.95 بدلًا من 39.95 ريال سعودي.
- عدد اثنان كرتون من المياه نوعها بنده مقدار 40 * 330 مل يكون بسعر 19.95 بدلًا من 35 ريال سعودي.
- 12 * 71 جرام من الكراميل نوعه فوستر كلاركس عدد 1 + 1 يكون بسعر 39.95 بدلًا من 79.90 ريال سعودي.
- 2 * 1.5 لتر من الزيت نوعه العربي للعبوة الترويجية يكون بسعر 21.95 بدلًا من 39.95 ريال سعودي.
- سعر الكيلو جرام من الجبن الأبيض دوبل كريم هنغاري يكون 12.50 بدلًا من 22.95 ريال سعودي.
- الجمبري المزرعة 70 أو 80 يكون بسعر 21.95 بدلًا من 29.95 ريال سعودي.
- اثنان قطعة من اللبن طويل الأجل من النوع نادك مقدار 6 * 1 لتر يكون بسعر 44.95 بدلًا من 59.90 ريال سعودي.
- 1 + 1 من الخضروات نوعها جود فود مقدار 400 جرام يكون بسعر 5.95 بدلًا من 13 ريال سعودي.
- سعر الكرتون من الدجاج نوعه الفقيه مقدار 10 * 600 جرام يكون 64.95 بدلًا من 113.50 ريال سعودي.
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