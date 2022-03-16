نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده وهايبر بنده الأسبوعية على البقالة panda offers في المقال التالي

يقدم هايبر بنده أحدث عروض بنده الأسبوعية على مقاضي البقالة وأصناف متنوعة من اللحوم والدواجن والخضر المجمدة والطازجة بأقل أسعار، مع اقتراب شهر رمضان تستمر العروض المقدمة من بنده للأسبوع الثالث على التوالي على مختلف السلع الموجودة داخل الهايبر، ويتميز الهايبر بوجود كافة ما تحتاج إليه الأسرة من منتجات في كافة الأقسام مثل الالكترونيات، التجهيزات المنزلية، المفروشات والملابس ومنتجات العناية الخاصة، وكذلك متطلبات الاطفال. عروض بنده احصل على حبة من دجاج سيارا مقابل 11.5 ريال، أو اشتري كرتون مقابل 112.95 ريال.

اشتري كيسين من البامية الممتازة سيارا وزن الكيس 400 جرام بسعر 8.95 ريال سعودي.

ستربس الدجاج او زينجزو سيارا وزن 350 جرام سعر الحبة 11.95 ريال بدلا من 19.95 ريال.

برجر دجاج سيارا أربع قطع وزن الحبة 224 جرام مقابل 12.95 ريال 21.90 ريال. كيس من لفائف تورتيلا سادة الكبير وزن الكيس 875 جرام بسعر 10.95 ريال بدلاً من 18.95 ريال.

كيلو من فيليه الدجاج مغلف بالخبز مقابل 23.95 ريال بدلاً من 36.95 ريال.

برجر دجاج طيبات الإمارات 20 قطعة وزن الكيس كيلو جرام مقابل 21.95 ريال بدلاً من 32.95 ريال.

كريزي قطع الدجاج الكبير وزن 400 جرام مقابل 9.95 ريال بدلاً من 17.95 ريال. هايبر بنده بيتزا السنبلة وزن 420 جرام مقابل 10.95 ريال بدلاً من 24.95 ريال بخصم نقدي 14 ريال.

رقائق بف بيستري السنبلة وزن 800 جرام بسعر 9.95 ريال بدلاً من 17.95 ريال.

خضراوات السنبلة وزن 800 جرام بسعر 8.95 ريال بدلاً من 16.95 ريال.

اشتري 2 حبة من عجينة الكنافة السنبلة وزن 500 جرام مقابل 10.95 ريال بدلاً من 21.90 ريال. كيس بطاطس مقلية/ رفيعة داري وزن 2 كيلو سعر الكيس 10.95 ريال بدلاً من 18.95 ريال بخصم نقدي 8 ريالات.

بامية اكسترا عرض 2 حبة بسعر 12.95 ريال بدلاً من 21 ريال.

ثلاث حبات من مفروم غنم السعودية وزن 400 جرام مقابل 8.95 ريال بدلاً من 11.85 ريال.

حبتان من نقانق دجاج/ بالجبنة داري وزن 340 جرام مقابل 7.95 ريال بدلاً من 11.90 ريال.

اشتري ثلاثة أكياس من خضار مونتانا وزن الكيس 400 جرام بسعر 9.95 ريال بدلاً من 19.5 ريال سعودي.

احصل على كيس وزن كيلو جرام من لب المانجو/ توتابوري داري مقابل 9.95 ريال بدلاً من 14.95 ريال بخصم نقدي 5 ريالات.

مقابل 9.95 ريال بدلاً من 17.95 ريال احصل على بطاطس لامب وستون وزن 750 جرام. عمر شويل - جدة عروض بنده وهايبر بنده الأسبوعية على البقالة panda offers - ثقفني

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