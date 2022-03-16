شوف عروض بنده الأسبوعية خصم يصل إلي 50% اغتنم الفرصة وتسوق الآن

عروض بنده الأسبوعية، يكون هايبر بنده من أكبر الأسواق القوية المتواجدة في المملكة العربية السعودية، حيث أن هذا الهايبر يتواجد ويتوافر فيه كل سلعة غذائية وأيضًا غير غذائية مع العديد من المستلزمات الأخرى التي يريدها ويحتاجها كل شخص في السعودية، حيث أن هذا الهايبر قد منح وقدم عدة أصناف بها الجودة الرائعة والكبيرة التي يحتاجها كل مواطن في المملكة، وكذلك فإن السوق استطاع أن يوفر ويقدم الخصومات القوية والكبيرة بسعر يتناسب مع كل فرد ومقيم في المملكة.

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عروض بنده الأسبوعية

شركة بنده تكون من ضمن الشركات الحريصة على تقديم أروع العروض الكبيرة المصاحبة للخصومات القوية والمذهلة، فمن الممكن أن تقدم وتمنح هذه العروض والخصومات بالشكل الأسبوعي أو اليومي، كما أن الشركة نالت وحصلت على عدة توزيعات رئيسية وصلت لأربعة متواجدين بالمملكة العربية السعودية، كما أن تلك الشركة تمتلك ستمائة شاحنة لتوصيل حوالي سبعون ألف سلعة غذائية وكذلك غير غذائية.

عروض بنده السعودية

خصومات بنده اليومية السمن الطبيعي النقي من النوع فارم مقدار 1.6 كيلو تكون بسعر 79.95 بدلًا من 94.95 ريال سعودي. تخفيضات بنده اليوم الزيت النباتي مقدار 1.5 لتر من النوع النخلتين يكون بسعر 14.95 بدلًا من 17.95 ريال سعودي. تنزيلات بنده اليومية المفروم الصافي مقدار 400 جرام عدد اثنان حبة من النوع أمريكانا سعره يكون 16.95 بدلًا من 21.90 ريال سعودي.

عروض بنده اليوم

خصومات بنده الأسبوعية آيس كريم من النوع باسكن روبنز مقدار 1 لتر يكون بسعر 34.95 بدلًا من 45.95 ريال سعودي. تنزيلات بنده الشهرية 12 قطعة من الدونات المشكلة من النوع يومي يكون سعرها 39.95 بدلًا من 60 ريال سعودي. تخفيضات بنده الأسبوعية 300 جرام من كرات لحم الدجاج الحجم الكبير عدد اثنان حبة تكون بسعر 14.95 بدلًا من 25 ريال سعودي. عروض بنده الشهرية 1 + 1 من التورتيلا العادي نوعها اليومي مقدار 480 جرام تكون بسعر 9.95 بدلًا من 19.90 ريال سعودي.

خصومات بنده اليومية