نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض ساكو saco مستلزمات المنزل والأثاث الداخلي تخفيضات رمضان من ساكو السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة أوفر عروض ساكو saco اليوم على مستلزمات المنزل الحديث وجميع متطلبات ولوازم شهر رمضان المبارك، في تخفيضات رمضان 2022 من متجر ساكو السعودية المتوفرة بجميع معارض ساكو المنتشرة بمختلف أنحاء المملكة، يعرض أفضل المنتجات الأساسية التي لا غنى عنها في العزائم الرمضانية، وتضم العروض مجموعة من أطقم حفظ الطعام ليحتفظ بحرارته لفترة طويلة، بالإضافة إلى أطقم التقديم والغرف المصممة بتصميمات عصرية تتسم بالرقي والفخامة، إلى جانب الخامات الممتازة، ويعرض كتالوج ساكو الجديد والساري حتى 9 إبريل 2022 أيضًا عروض حصرية وممتازة على أسعار الأثاث الداخلي، بحيث تشمل كراسي الاسترخاء المصنوعة من أعلى الخامات وأفضلها من حيث الجودة والعملية، متوفرة بتصميمات عصرية أنيقة من ساكو السعودية، تعرف على تفاصيل العروض فيما يلي.

عروض ساكو saco مستلزمات المنزل

أجدد منتجات عصرية وعروض حرق اسعار من متجر ساكو، ويضمن متجر ساكو لعملائه بجميع أنحاء المملكة أفضل المنتجات بأقل الأسعار، ويتحدى المتجر عملائه في حالة وجود سعر أقل للمنتج بأي مكان من متاجر السعودية يمكنهم الحصول على فرق السعر كاش من متجر ساكو، كما يعرض الكتالوج مجموعة متنوعة من أطقم السفرة مصممة بتصميمات مختلفة من حيث الشكل والطباعة بخامات لا تقبل المنافسة، كما أنها تكفي لعدد كبير من الأشخاص، يتوفر بالمتجر أيضًا أطقم الخزف العصرية بعدد قطع يلائم الأسرة السعودية على المائدة الرمضانية، جددي بيتك بأرق التصميمات وأفضل لوازم البيت من متجر ساكو.

مجموعة سبلاتر طقم سفرة تتكون من 25 قطعة تكفي لعدد 6 أشخاص بسعر 459 بدلًا من 499 ريال.

جديد ساكو مجموعة ترابيزويد طقم سفرة مكون من 26 قطعة يكفي 6 أشخاص بسعر 359 بدلًا من 399.75 ريال

ساكو أثاث داخلي

لم يغفل متجر ساكو عن أهمية تجديد البيت وخاصةً مع حلول شهر رمضان المبارك ويليه عيد الفطر، حيث يساعدك المتجر بالسعودية على اختيار أفضل قطع الأثاث الداخلي التي تضمن للمستخدم الراحة والاسترخاء ولحظات من السلام والسكينة طوال فترة المكوث بالمنزل، كما أنها تناسب الإجتماعات العائلية وتناسب إجتماعات العمل أيضًا، كما تشمل العروض على ارائك الاسترخاء التي تسع عدد أكبر من الأشخاص وأطقم استرخاء كاملة تكفي لعدد 8 أشخاص بأقل الأسعار ضمن وتخفيضات رمضان 2022.

طقم أريكة استرخاء يدوي يكفي لعدد 6 أشخاص متوفر باللون الرمادي بسعر 3999 بدلًا من 4999 ريال.

كرسي صلاة معدني باللون الذهبي والأزرق بسعر 279 بدلًا من 369.75 ريال.

ركنة استرخاء مع وحدة تحكم متوفرة باللون الأسود بسعر خاص 3999 ريال سعودي.

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