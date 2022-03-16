نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف خصومات نصف الثمن اكسترا الكبرى على الأجهزة الكهربائية و الهواتف حتى نهاية مارس في المقال التالي

عمر شويل - جدة خصومات نصف الثمن اكسترا الكبرى على الأجهزة الكهربائية و الهواتف حتى نهاية مارس، يتوفر جليم غاز موقد غاز 6 عيون حجم 120*60 سم أمان كامل إستيل بسعر 12319 ريال بدلاً من 13699 ريال خصم 10%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 589 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 250 ريال، يتوفر لاجيرمانيا أمريكانا موقد غاز حجم 90*60 سم 5 عيون وفرن غاز بسعر 3599 ريال بدلاً من 4999 ريال خصم 28%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 172 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 250 ريال ضمن عروض الأجهزة الكهربائية اكسترا الكبرى.

خصومات نصف الثمن اكسترا الكبرى

يتوفر لاجيرمانيا موقد غاز 5 شعلات حجم 90*60 سم فرن وشواية كهرباء بسعر 5899 ريال بدلاً من 6999 ريال خصم 16%، ضمن عروض الأجهزة الكهربائية اكسترا الكبرى ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 282 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 250 ريال، يتوفر ضمن خصومات نصف الثمن اكسترا الكبرى دايو غسالة تعبئة أمامية غسيل سعة 9 كجم 15 برنامج 1200 دورة باللون الأبيض بسعر 1799 ريال بدلاً من 3399 ريال خصم 47%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 86 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 250 ريال.

عروض الأجهزة الكهربائية اكسترا الكبرى

يتوفر ويرلبول غسالة تعبئة علوية سعة 12 كيلو 12 برنامج 4 مفاتيح باللون الأبيض بسعر 3819 ريال بدلاً من 5799 ريال خصم 34%، ضمن تخفيضات مارس اكسترا الكبرى ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 183 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 250 ريال، يتوفر ضمن عروض الأجهزة الكهربائية اكسترا الكبرى ال جي غسالة تعبئة أمامية غسيل سعة 9 كجم وتجفيف سعة 6 كجم باللون الأبيض بسعر 3599 ريال بدلاً من 5999 ريال خصم 40%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 172 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 250 ريال.

خصومات مارس اكسترا الكبرى

يتوفر ويرلبول غسالة تعبئة علوية سعة 12 كيلو 9 برامج 3 مفاتيح باللون الأبيض بسعر 3439 ريال بدلاً من 5199 ريال خصم 34%، ضمن عروض مارس 2022 اكسترا الكبرى ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 165 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 250 ريال، يتوفر ضمن عروض الهواتف اكسترا الكبرى آبل آيفون 13 تقنية الجيل الخامس 5G سعة 256 جيجابايت باللون الأزرق بسعر 3999 ريال بدلاً من 4299 ريال خصم 7%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 192 ريال لمدة 36 شهراً.

عروض الهواتف اكسترا الكبرى

يتوفر سامسونج جالكسي ايه 52 إس تقنية الجيل الخامس 5G سعة 128 جيجابايت باللون الأسود بسعر 1449 ريال بدلاً من 1649 ريال خصم 12%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 70 ريال لمدة 36 شهراً، يتوفر ضمن عروض الهواتف اكسترا الكبرى آبل آيفون 11 تقنية الجيل الرابع 4G سعة 128 جيجابايت باللون البنفسجي الإصدار الجديد بسعر 2599 ريال بدلاً من 3559 ريال خصم 27%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 125 ريال لمدة 36 شهراً ضمن خصومات مارس اكسترا الكبرى.