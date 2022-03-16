شوف خصومات بنده اليومية خصم 50% لمدة 24 ساعة اغتنم الفرصة وتسوق الآن

خصومات بنده اليومية، سوق بنده يكون من الأسواق التي تختص بقطاع التجزئة، حيث أن ذلك الهايبر يتضمن على أكبر المجموعات القوية ومعها الأعمال الرائعة والمهمة المتواجدة بين كل شركة ومتجر في المملكة العربية السعودية، وذلك يكون بناء وإنشاء شركة من الشركات الناجحة وأيضًا القوية بين جميع الشركات والمتاجر المتواجدة في المملكة، كما أن هذا الهايبر يتضمن ويشمل على أكبر المجموعات الرائعة التي مهدت الطريق لبناء تصورات إيجابية متعددة.

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خصومات بنده اليومية

يكون سوق بنده من الأسواق الكبيرة والشهيرة المتواجدة في المملكة العربية السعودية، كما أن ذلك الهايبر يقوم بخدمة العديد من العملاء التي تم وصول عددهم لمائة مليون وستون زبون متواجدين بجمهورية مصر العربية وأيضًا المملكة العربية السعودية، كما أن هذا السوق يكون من القطاعات المهمة والضرورية المتخصصة في مجال التجزئة، حيث أنه يتضمن على سجل قوي ورائع يعود لعام 1978، وكذلك فإن هايبر بنده متخصص في التجزئة التي تعد من أكبر القطاعات المهمة بالمملكة.

عروض بنده السعودية

عروض بنده اليوم 800 جرام من التمر نوعه رشودية محلي عرجون يكون بسعر 9.95 بدلًا من 18.95 ريال سعودي. تنزيلات بنده الأسبوعية التمر النبتة على عرجون مقدار 800 جرام يكون بسعر 9.95 بدلًا من 18.95 ريال سعودي. تخفيضات بنده الشهرية كيلو جرام من التمر الخلاص الفاخر الأصيل يكون سعره 8.95 بدلًا من 22.95 ريال سعودي. خصومات بنده اليوم كيلو جرام من السكري رطب المحلي من النوع عرجون يكون سعره 9.95 بدلًا من 24.95 ريال سعودي.

خصومات بنده الشهرية

عروض بنده الشهرية 5 + 2 من شبيهة القشطة من النوع المراعي مقدار 170 جرام يكون بسعر 19.75 بدلًا من 27.65 ريال سعودي. تخفيضات بنده الأسبوعية مقدار كيلو جرام من المخلل المشكل والزيتون يكون بسعر 11.95 بدلًا من 15.25 ريال سعودي. تنزيلات بنده الشهرية كيلو جرام من مخلل خيار بالماء أو الخل يكون بسعر 15.95 بدلًا من 21.75 ريال سعودي.

عروض بنده الأسبوعية