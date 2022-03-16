نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده اليوم على جميع المنتجات تصل ل 60% بمناسبة شهر رمضان الكريم في المقال التالي
عروض بنده الأسبوعية هايبر بنده يكون من ضمن الأسواق التي تتواجد في المملكة العربية السعودية والتي أنشئت وشيدت في عام 1979، كما أن هذه الشركة تكون من أهم الشركات الكبيرة في المملكة العربية السعودية، وأيضًا أصبح الهايبر من الأسواق التجارية والمالية والمركزية أيضًا، وذلك يكون لبيع كل السلع والمستلزمات التي يريدها ويحتاج لها كل شخص مقيم في المملكة حتى وفر السوق كل المستحضرات والسلع الغذائية والغير غذائية إلى أن أصبح من أكبر الشركات الناجحة في تلك الفترة.
عروض بنده السعودية
يكون هايبر بنده من أكبر الأسواق الشهيرة التي تتواجد بالمملكة العربية السعودية، حيث أن هذا السوق يعد من الأسواق التي لها دورًا مهمًا في خدمة الكثير من المواطنين والمتواجدين التي وصل عددهم إلى حوالي مائة مليون وستون زبون يتم تواجدهم أما في المملكة العربية السعودية وكذلك جمهورية مصر العربية، كما أن ذلك السوق يتضمن على أقوى وأروع سجل يعود لعام 1978.
عروض بنده السعودية
- خصومات بنده سعر الكيلو جرام من مشكل لايت يكون 79.95 ريال سعودي.
- تخفيضات بنده مقدار كيلو جرام من اللوز الأبيض أنصاف يكون بسعر 59.95 ريال سعودي.
- 160 جرام من كوكيز بقطع الشوكولاتة من النوع برونتو يكون بسعر 7.95 بدلًا من 10 ريال سعودي.
- اثنان كيلو جرام من عجينة السمبوسة يكون بسعر 26.95 بدلًا من 31.95 ريال سعودي.
- 2 * 200 جرام من الجبن فيتا كاملة الدسم من النوع المراعي يكون سعرها 8.95 بدلًا من 10.50 ريال سعودي.
تخفيضات بنده
- عروض بنده اليوم سعر الكرتون من حليب جونيور ندى طويل الأجل مقدار 18 * 125 مل يكون 13.95 بدلًا من 18.95 ريال سعودي.
- خصومات بنده اليوم 4 * 120 جرام من الجبن المثلثات نوعها أبو الولد سعرها يكون 10 ريال سعودي.
- كيلو جرام من الجبن الكريم قالب الشيف من النوع كيري تكون بسعر 31.95 بدلًا من 44.95 ريال سعودي.
- كيلو جرام من الجبن شيدر المطبوخة من النوع فرسانا سعرها يكون 27.95 بدلًا من 37.95 ريال سعودي.
- 250 جرام من الجبن ماسكوريني زانيتي يكون بسعر 27.95 بدلًا من 34.95 ريال سعودي.
- 160 جرام من الجبن جرانا بادانو زانيتي يكون بسعر 44.95 بدلًا من 54.95 ريال سعودي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض بنده اليوم على جميع المنتجات تصل ل 60% بمناسبة شهر رمضان الكريم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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