شوف عروض بنده اليوم على جميع المنتجات تصل ل 60% بمناسبة شهر رمضان الكريم

عروض بنده الأسبوعية هايبر بنده يكون من ضمن الأسواق التي تتواجد في المملكة العربية السعودية والتي أنشئت وشيدت في عام 1979، كما أن هذه الشركة تكون من أهم الشركات الكبيرة في المملكة العربية السعودية، وأيضًا أصبح الهايبر من الأسواق التجارية والمالية والمركزية أيضًا، وذلك يكون لبيع كل السلع والمستلزمات التي يريدها ويحتاج لها كل شخص مقيم في المملكة حتى وفر السوق كل المستحضرات والسلع الغذائية والغير غذائية إلى أن أصبح من أكبر الشركات الناجحة في تلك الفترة.

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يكون هايبر بنده من أكبر الأسواق الشهيرة التي تتواجد بالمملكة العربية السعودية، حيث أن هذا السوق يعد من الأسواق التي لها دورًا مهمًا في خدمة الكثير من المواطنين والمتواجدين التي وصل عددهم إلى حوالي مائة مليون وستون زبون يتم تواجدهم أما في المملكة العربية السعودية وكذلك جمهورية مصر العربية، كما أن ذلك السوق يتضمن على أقوى وأروع سجل يعود لعام 1978.

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خصومات بنده سعر الكيلو جرام من مشكل لايت يكون 79.95 ريال سعودي.

تخفيضات بنده مقدار كيلو جرام من اللوز الأبيض أنصاف يكون بسعر 59.95 ريال سعودي.

160 جرام من كوكيز بقطع الشوكولاتة من النوع برونتو يكون بسعر 7.95 بدلًا من 10 ريال سعودي.

اثنان كيلو جرام من عجينة السمبوسة يكون بسعر 26.95 بدلًا من 31.95 ريال سعودي.

2 * 200 جرام من الجبن فيتا كاملة الدسم من النوع المراعي يكون سعرها 8.95 بدلًا من 10.50 ريال سعودي.

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