نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فرصة ذهبية للفوز بجائزة مسابقة الحلم 2022 من جوائز الـ 3.5 مليون دولار في المقال التالي
تستعد مسابقة الحلم للسحب الجديد على إحدى جوائزها التي أعلنت عنها خلال الفترة الأخيرة من مجموعة جوائزها التي تقدر بقيمة 3.5 مليون دولار أمريكي، والتي ستم السحب عليها بشكل دوري وفق عدد من السحوبات المختلفة، مع العلم أن السحب الجديد المقبل سيكون في شهر رمضان المبارك بقيمة نصف مليون دولار سحب الأسرة، مؤكدة تواصل تلقي طلبات الاشتراك من جميع الدول عبر الطرق الأساسية للمشاركة، مع إمكانية تحميل تطبيق حلم للهواتف الذكية، وتثبيته على الجوال، والاشتراك من خلال بتسجيل رقم الحول والبيانات المطلوبة، ثم إرسال تأكيد.
ضوابط وشروط الاشتراك
وطالبت المسابقة المشتركين بضرورة الموافقة على الشروط والبنود الأساسية، بعد تفعيل وتأكيد الاشتراك، سواء من خلال التسجيل في خدمة الاشتراك للحلم برسالة نصية تحتوي على كلمة حلم أو Dream أو Reve على الرقم المرادف لخدمة الاشتراك لبلدك، وبمجرد إرسال تلك الرسالة القصيرة يتم تفعيل الاشتراك، مع الأخذ في الاعتبار أنه لابد من الإجابة بشكل صحيح على الأسئلة التي تردك، أو من خلال الاتصال بالرقم المرادف لبلدك، مع الموافقة على استقبال الرسائل القصيرة والعروض الإعلانية وأي حملات أخرى من المنظم على هاتفك المحمول.
كيفية الاشتراك عبر تطبيق حلم
- تحميل التطبيق عبر جوالك.
- تسجيل رقم هاتفك المتحرك في الخانة المخصصة.
- تأكيد بياناتك عبر ادخال رمز التأكيد.
- مع العلم أن رقم التأكيد يصلك عبررسالة نصية الى رقم جوالك الذي قمت بتسجيله.
تحمل الصورة التالية نموذج الاشتراك المُدرج على الموقع الرسمي للمسابقة mbc dream، يمكنك تسجيل الدخول عبر الموقع وملء كافة البيانات المطلوبة كما هو موضح عاليه، ثم تأكيد الاشتراك وإرسال البيانات، مع العلم أنه بمجرد الاشتراك والاجابة على سؤال واحد بشكل صحيح، تُعتبر مُشاركًا في الحلم ومتأهل لسحب الحلم التالي، وبعد ذلك سيتلقى الفائز اتصالاً هاتفيًا من المنظم بعد أيام قليلة من الإعلان المباشرعن الفائزين بالجوائز، للحصول على الوثائق الرسمية اللازمة التي تثبت هوية الفائز.
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