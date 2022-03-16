شوف عروض العثيم Othaim الطازج عروضنا تغنيك وتكثر مقاضيك

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عمر شويل - جدة عروض العثيم Othaim الطازج ، تتميز أسواق العثيم بتقديم، عروض منتصف الأسبوع الطازجة بشكل دوري على جميع السلع الغذائية والمأكولات من خضروات وفاكهة ومنتجات الألبان، وغيرها من كل مايحتاج إليه المنزل السعودي، إليكم أفضل عروض هذا الأسبوع على المنتجات الطازجة، ضعوا قائمة مشترياتكم، وتسوق من أسواق العثيم بسعر التكلفة، منتجات عالية الجودة، العروض تصدر يوم الأثنين من كل أسبوع وتستمر حتى نفاذ الكمية بادروا بالشراء الآن.

عروض العثيم Othaim الطازج

اللحوم من المأكولات الأساسية، في وجبة الغذاء، غنية بالبروتينات والعناصر الغذائية الهامة لصحة الإنسان، ويفضل تناوله مرتين أسبوعياً، للحصول على فوائدها، يقدم Othaim تخفيضات ممتازة على مختلف أنواع اللحوم، الطازجة والمبردة ومنها كيلو من اللحم البقري عجل صغير بدون عظم ب 47،95 ريال، أما لحوم الشياء انتاج النعيمي عالى الجودة ب 32،95 ريال بالعظم.

نصف كيلو من صدور الدجاج انتاج شركة تنمية ب 16،95 ريال بدون عظم.

عروض العثيم اليوم

الأجبان والمخللات بالأخص الزيتون من الأطعمة اللشهية، والمحببة ويمكن تناوله على في وجبة الأفطار والعشاء، أو كوجبات خفيفة على مدار اليوم، أسواق عبد العثيم يتوفر بها قسم خاص بالأجبان الطازجة المطبوخة، بجانب المعلبات ومن تلك الأصناف كيلو من الجبن البلغاري ب 13،95 ريال، وكيلو +1 مجانا من جبن فيتا انتاج انكور ب 18،95 ريال فقط، اللبنة الشهية ذات المذاق الفريد ب 14،95 ريال.

عروض الطازج العثيم

منتجات المراعي سواء الألبان أو الأجبان ذات شعبية كبيرة في المملكة العربية، والوطن العربي في العموم بسبب جودة ماتقدمه، ومن عروضها بسعر التكلفة جبن بطعم السويسري ب 12،95 ريال، ربطة من جبن الشيدر 6+1 مجانا ب 16،95 ريال، الحلاوة الطحينية من الأطعمة الهامة التى تمد الجسم بالطاقة اللازمة مع بداية اليوم، بجانب طعمها الرائع يتوفر منها السادة والمحشية سعر الكيلو انتاج حلواني ب 8،95 ريال

المعمول والكرواسون والدونات من الحلوي الخفيفة التى يمكن تناوله خلال اليوم كوجبة خفيفة تمنح الشعور بالشبع حتى تناول الوجبات الرئيسية، ويكون مذاقة رائع جداً عندما تكون طازجة، سعر 2 عبوة تتكون من 5 حبات من الكرواسون بالجبنة ب 10،95 ريال فقط، 2 كيلو من المعمول بسعر واحد ب 34،95 ريال.