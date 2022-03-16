نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسابقة الحلم 2022 من MBC كيفية الاشتراك لتحقيق الحلم والفوز بالجائزة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مسابقة الحلم 2022، تستمر المسابقة الأشهر والأكبر في العالم العربي بتقديم جوائزها القيمة التي يحلم بتحقيقها الكثير من الناس وكانت هذه المسابقة منذ أنطلاقها من أكثر من خمسة عشر عاماً واحدة من المسابقات التي قدمت أضخم الجوائز في تاريخ الجوائز المالية لمختلف المسابقات حيث تعلن قناة أم بي سي مصر عن تفاصيل الاشتراك وقيمة الجائزة كما يتم الإعلان عن اسم الفائز على الهواء مباشرة ويقدم الجائزة الإعلامي الشهير مصطفي الآغا وفاز العديد من المتسابقين بالعام الماضي ومع مطلع العام الحالي تم الإعلان عن البدء في تلقي أسماء المشتركين من كل بلدان الوطن العربي بالمسابقة خلال العام الجديد وفي هذا المقال سوف نقدم لكم كيفية الاشتراك في المسابقة لتحقيق الحلم.

مسابقة الحلم 2022 الاشتراك للفوز بالحلم

تم البدء بالتسجيل في المسابقة لعام 2022 منذ تاريخ يوم الرابع والعشرون من يناير 2022 على أن يستمر فتح باب التسجيل حتي نهاية ديسمبر 2022 حيث أصبح بإمكان لكل شخص وصل إلى سن الرشد في أي مكان التسجيل بالمسابقة حيث فاز العديد من المشتركين على مدار الأعوام الماضية واستطاعوا تحقيق أحلامهم.

كيف أشترك في مسابقة الحلم 2022

بعد أن ذاع صيت المسابقة وانتشرت الأنباء التي تؤكد على مدي المصداقية والشفافية التي تتسم بها فضلاً عن الجوائز الضخمة التي ولهذا أصبح الجميع يبحث عن طرق الاشتراك بالمسابقة وجاءت كالتالي:

الاشتراك عبر رسائل SMS

يمكن الاشتراك من خلال إرسال رسالة بها كلمة حلم أو Dream أو Reve وذلك على الأرقام المرادفة لكل بلد فقد حدد القائمين على المسابقة أرقام الاشتراك لكل دولة وبعد تأكيد الاشتراك يتم إرسال أسئلة عبر الرسائل النصية كلما أجاب المشترك إجابات صحيحة كلما زادت وتضاعف فرص الفوز في المسابقة.

الاشتراك من خلال تطبيق الحلم

طريقة أخري للاشتراك بالحلم من خلال تحميل تطبيق الهواتف الذكية ( الحلم) وهو تطبيق متوفر بمتاجر أبل وأندرويد ويتم الاشتراك عبر التطبيق عن طريق القيام بالخطوات التالية: