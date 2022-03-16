نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض وخصومات السدحان في السعودية بمناسبة شهر الإحسان في المقال التالي

عروض وخصومات السدحان كثيرة على المنتجات الخاصة بشهر رمضان الكريم الذي باتت تفصلنا عنه أيام قليلة، ولأن الكثير من الناس يفضلون شراء منتجات الشهر الكريم مسبقًا والاستعداد له بتجهيز الأطعمة لتوفير الوقت في رمضان للعبادة والزيارات وصلة الأرحام، والشراء في هذه الأيام يفيد كذلك من باب التوفير المالي بسبب الخصومات المتوفرة في عروض السدحان داخل المملكة. عروض وخصومات السدحان يشتهر شهر رمضان المبارك بأصناف الحلويات الشرقية المختلفة ومنها لقمة القاضي والتي بالطبع قدمنا لكم وصفة لتحضيرها في المنزل بكل التفاصيل في موقع ثقفني.

ولكن نحتاج في بعض الأحيان إلى استخدام الخليط الجاهز في تحضيرها خاصةً عند ضيق الوقت أو حتى من باب التنويع.

يوجد ضمن العروض خليط لقمة القاضي مطحون من هونيغ وزن 500 جرام بسعر 4.95 ريال سعودي بدلًا من 9.50 ريال.

نفس الشيء مع حلوى الكريم كراميل مع أنها سهلة التحضير في المنزل بالكامل إلا أن هناك من يفضلون طعم المسحوق الجاهز الذي يكمل إعداده في المنزل.

يستخدم هذا المسحوق كذلك في وصفات أخرى مثل بعض أنواع الكيك.

كريم كراميل من جرينز 12*49 جرام بسعر 19.95 ريال سعودي بدلًا من 28.95 ريال.

أما عند الرغبة في شراء الحلوى الجاهزة تمامًا فتقدم مجلة عروض وخصومات السدحان مجموعة من الحلوى والمخبوزات بأسعار مميزة.

7 حبات من كرواسون الجبن بسعر 8.95 ريال سعودي بدلًا من 12 ريال.

4 حبات من دونات الشوكلاتة ب 6.95 ريال سعودي فقط. عروض مشروبات رمضان كما أن الحلويات الشرقية أساسية على سفرة رمضان كذلك المشروبات الباردة الرمضانية مثل الكركديه والتمر هندي وبعض أنواع المشروبات الجاهزة.

مثل شراب روح افزا حجم الزجاجة 800 مل والسعر 16.50 ريال سعودي فقط.

كذلك مشروب تانج الشهير وهو عبارة عن بودر يتم إذابتها في الماء وتحضير كمية من الشراب.

سعر العلبة 2 كيلو جرام من تانج 46.95 ريال سعودي بعد الخصم وللعلم توجد منه أطعمة مختلفة وليس البرتقال فقط.

عصير برتقال وعصير عنب من كددي 4 علب كل علبة 1 لتر المجموعة بسعر 18.95 ريال سعودي بعد الخصم من 28.50.

كل ما تم ذكره من عروض وأكثر متوفرة في متاجر السدحان داخل المملكة العربية السعودية حتى 6 أيام. عمر شويل - جدة عروض وخصومات السدحان في السعودية بمناسبة شهر الإحسان - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض وخصومات السدحان في السعودية بمناسبة شهر الإحسان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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