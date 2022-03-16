نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية تنظيف السجاد بدون مياه والنتيجة فلة والريحة تجنن بدون مجهود في المقال التالي

عمر شويل - جدة ونحن على أعتاب حلول شهر رمضان الكريم أعاده الله على العالم كله بالخير واليمن والبركات تبحث الكثير من السيدات عن كيفية تنظيف السجاد بدون مياه بدلًا من أن يتعرض للتلف لتنظيفه قبل حلول شهر رمضان، حيث تعاني الكثير من السيدات من صعوبة شديدة في إزالة البقع من السجاد ويضطر البعض إلى وضع الكثير من المساحيق والمبيضات واستخدام الفرش الخاشنة، وبذل الكثير من الجهد في دعك السجاد وتنظيفه، أو أرساله للغسل والتنظيف في المغاسل ودفع مبالغ باهظة من المال عليه، ومن خلال مقالنا التالي سنقدم إليكم الطرق التي يتم من خلالها تنظيف السجاد بدون مياه.

كيفية تنظيف السجاد بدون مياه

أصبح من السهل تنظيف السجاد بدون مياه وتتبعوا معنا في السطور الآتية بعض الطرق التي تستخدم في تنظيف السجاد بدون مياه.

الخل لتنظيف بقع السجاد

يعتبر الخل من الطرق الفعالة التي يعتمد عليها في تنظيف السجاد ولديه قدرة كبيرة في إزالة كافة البقع ويتم استخدامه من خلال خلطه مع ملعقتين كبيرتين من الملح ثم يتم فرك البقعة جيدًا بذلك الخليط لحين أن يتم الحصول على النتيجة المرغوبة ويشطف بقطعة قماش قطنية مبلله بماء الورد.

كريم الحلاقة لتنظيف بقع السجاد

يوجد لكريم الحلاقة وظيفة أخرى وهي التنظيف فيمكن أن يتم إضافة كمية من الكرمي على الاسفنجة ثم يتم فرك البقعة المتسخة بالاعتماد على ذلك الكريم ثم يتم مسحها بقطعة من القماش.

الملح لتنظيف بقع السجاد

يمكن استخدام الملح في التنظيف من خلال رشه على المنطقة التي بها بقع ثم يتم تركه لمدة يوم كامل وبعد ذلك يتم كنسه بالمكنسة العادية ثم يتم شفط السجادة بالمكنسة الكهربائية.

بيكربونات الصوديوم لتنظيف بقع السجاد

تساعد بيكربونات الصوديوم على إزالة البقع الصعبة دون اللجوء إلى المياه بشكل نهائي ويتم رشه على السجاد وتركه لمدة أربعة أو خمسة ساعات ثم يتم كنسها وستلاحظون التخلص من البقع بشكل نهائي ويرش بعدها معطر السجاد لرائحة جيدة.