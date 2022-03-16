قائمة بأسعار وجبات ماكدونالز بالمملكة العربية السعودية 2022

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عمر شويل - جدة قائمة بأسعار وجبات ماكدونالز، تعد سلسلة مطاعم ماكدونالز من أشهر المطاعم التي تقوم بتقديم الأطعمة الجاهزة والسريعة بالمملكة العربية السعودية. ويمتاز ماكدونالز عن غيره من المطاعم التي تقدم الأطعمة الجاهزة إن طعم وجباته اللذيذة والمختلفة أيضا وأسعاره المناسبة لكافة المواطنين.

قائمة بأسعار وجبات ماكدونالز بالمملكة العربية السعودية

لا يوجد أحد من المتواجدين بالمملكة العربية السعودية سواء المقيمين أو المواطنين لا يحبون وجبات مطاعم ماكدونالز المتميزة بالطعم الرائع والمميز.

ويبحث دوما محبين وجبات ماكدونز عن أسعار الوجبات وقائمة بالأطعمة لذلك سنوضح أسعار وجبات ماكدونالز.

أسعار وجبات ماكدونالز بالمملكة

فيما يلي قائمة بأسعار وجبات ماكدونالز في المملكة العربية السعودية بالدينار السعودي، يقدم ماك:

وجبة ماك جراند تشيكن سبيشال

وتلك الوجبة عبارة عن قظعة دجاج لذيذة الطعم ومعها ورقة من الجرجير الطازج والخس وشريحة من الطماطم.

وعليها قطعة من جبنة إيمنتال وصلصة خردل ديجون مع قطعتان من الخبز الشهي بسعر 23 ريال سعودي.

وجبة كوارتر باوندر بالجبنة

الوجبة عبارة قطعة من اللحم البقري المشوي وشريحتين من الجبنة وصوص الكاتشب والخردل وبعض قطع المخلل والبصل مع الخبز الشهي.

بسعر 20 ريال سعودي.

وجبه بيك ماك لحم

الوجبة عبارة عن قطعتان من اللحم البقري المشوي ومضاف عليهم قطعة من الخس الطازج وشريحة من الجبنة وشريحة من البصل والمخلل، ومضاف لها صلصة خاصة جدا مع قطعة خبز بسعر 18 ريال سعودي.

وجبة جراند تشيكن ديلوكس

عبارة عن قطعة من الدجاج الرائع واللذيذ وعليها قطعة من الخس المقرمش وشريحة من الطماطم الطازجة وشريحتان من جبنة إيمانتال.

بالإضافة إلى صلصة المايونيز والخردل مع الخبز المقرمش المغطي بالذرة بسعر 23 ريال سعودي.

وجبات ماك بيج تايستي

وتلك الوجبة تحتوي على قطعة من لحم البقر المشوي مع ثلاث شرائح من جبنة إيمانتال وفوقها شريحة من الطماطم الرائعة والخس المقطع والبصل، ومضاف لها صلصة بيج تايستي الخاصة جدا بسعر 23 ريال سعودي.

وجبة ماك فيليه سمك

الوجبة تتكون من ساندويتش ماك فيليه سمك ومغطي بطبقة من البقسماط وصلصة تارتار والجبنة والخبز الشهي المطهو على البخار بسعر 17 ريال سعودي.