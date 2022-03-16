نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض الدانوب اليوم الأربعاء 16 مارس 2022 تخفيضات شهر رمضان الكريم في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم عروض الدانوب اليوم والتي تقدم لحضراتكم من خلال مجله عروضها افضل وأجود أنواع المنتجات والسلع الغذائية في كل أسبوع كي يستفيد الجميع من هذه المنتجات والتي تقدمها في أسواقها في جده والرياض بخصومات تصل إلي نصف الثمن بمناسبه اقتراب شهر رمضان المبارك والذي لا يتبقى عليه غير بضع أيام فسارعوا قبل انتهاء الكميه المحددة وانتهاء الكميه حيث يتوفر هذا العرض لفتره محدوده.

عروض الدانوب اليوم

تشمل عروض الدانوب العديد من المستلزمات الغذائية الهامة والمشروبات الطبيعة والغازية وجميع أنواع الفواكه كالتفاح والعنب والفراولة والبطيخ والكمثري والمانجو والخضروات كالجزر والخيار والخس والكوسه والمعلبات الغذائية كالفول المدمس المعلب وأيضا صلصة الطماطم والحلاوة الطحينية والمربي والتونه وجميع أنواع اللحوم والأسماك بتخفيضات تصل إلى 50% في جميع متاجرها في جده والرياض كما تقدم أيضا أجود أنواع الملابس الخاصة بالرجال والسيدات والأجهزة المنزلية والكهربائية.

مجله عروض الدانوب 16 مارس 2022

تحتوي عروض الدانوب علي الليمون الكبير بسعر 6.95 ريال سعودي والجزر بسعر 3 ريال سعودي وأيضا الزنجبيل والتفاح والكوسه الخضراء بسعر 4.95 ريال سعودي والبنجر والفراوله بسعر 24.95 ريال سعودي فقط كما تضم أيضا عروض الدانوب اليوم البطاطس بسعر 1.95 ريال سعودي والمشروم بسعر 6.95 ريال سعودي وأيضا التوت الأزرق والبصل البلدي وكذالك الثوم بسعر 2.95 ريال سعودي فقط.

تشمل عروض الدانوب في جده والرياض والدمام والأحساء ومكه خصومات علي جميع أنواع الألبان الطازجة وأيضا الجبن حيث تقدم الجبن القريش بسعر 21.95 ريال سعودي والجبن الموزاريلا بسعر 27 ريال سعودي وصدر دجاج مدخن قليل الدسم بسعر 64.95 ريال سعودي فقط والزيتون الأخضر والأسود والمخلل المشكل والقشطه وجميع أنواع المكسرات والبقوليات كالعدس التركي و الزبيب الأخضر والزنجبيل وهيل أمريكي ومكسرات مشكله 64.95 ريال سعودي.

كانت هذه عروض الدانوب 16 مارس الموافق 13 شعبان 1442 والتي قدمناها لكم من خلال هذا المقال من خلال موقع ثقفني حيث أن هناك الكثير يبحثون عبر محرك البحث لمعرفه المنتجات والتي تستمر لمده سبع أيام فقط فسارعوا في الاستفادة من تلك المنتجات من خلال جميع المتاجر الخاصة بالدانوب في المملكة العربية السعودية والاستفادة من جميع المنتجات والتي من ضمنها جميع انواع المساحيق ومستحضرات التجميل والمنظفات التي تستخدم في تنظيف المنزل والملابس أيضا.

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