أرقام هواتف الاشتراك في مسابقة الحلم 2022 وربح جوائز متعددة مع مصطفي ألاغا

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طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2022، تعتبر مسابقة الحلم من أشهر وأهم المسابقات التي يتم تقديمها على مجموعة شاشات ام بي سي، حيث يتمكن جميع المواطنين من مختلف الدول حول العالم من الاشتراك بهذه المسابقة والحصول على جائزة كبرى، فيتم توفير مجموعة من الأرقام المخصصة لكل دولة ثم يتم عمل سحب للإعلان عن الفائر الذي يحصل على الجائزة دون دفع أي رسوم، وتزداد مؤشرات البحث حول إمكانية الاشتراك في هذه المسابقة والشروط اللازم توافرها أيضا، حيث يرغب الكثير من الأفراد من الاشتراك بها ويحلم جميعهم بالحصول على الجائزة.
مسابقة الحلم 2022
أعلن المذيع مصطفى الأغا مقدم مسابقة الحلم بإطلاق المسابقة الخاصة بعام ٢٠٢٢ لتكن الجائزة خلال هذا العام مليون دولار تقدم نقديا للفائز، لذلك يرغب الكثير من الأشخاص حول العالم في الحصول على هذه الجائزة التي سوف تغير مجرى حياة الفائز بها، ويمتلك مصطفى الأغا أسلوب جذاب ومميز ولديه جماهير ومحبين من كافة دول العالم، وقد ساعد هذا الأمر على انتشار مسابقة الحلم بسهولة بين الأشخاص، هذا وقد أكدت المسابقة بأنه تم بدأ الاشتراك بها فعليا منذ شهر يناير الماضي، وسوف يتم الانتهاء من الاشتراك خلال اليوم الواحد والثلاثون من شهر ديسمبر ٢٠٢٢، وقد يتمكن كافة الأشخاص من الاشتراك بالمسابقة من خلال الدخول على المنصة التابعة لها والقيام باتباع الخطوات اللازمة.
أرقام هواتف الاشتراك بالمسابقة
من خلال الصفحة الرسمية لمسابقَة الحَلم تم نشر أرقام هواتف التواصل مع المسابقة والاشتراك من خلال الرسائل النصية ومن ارقم الاشتراك لجميع الدول التالي:
طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم
- يتم الاشتراك في المَسابقة من خلال إرسال رسائل هاتفية على الرقم الخاص بالدولة الذي يقيم بها المتقدم، حيث يتم إرسال كلمة حلم على رقم المسابقة.
- أوضحت المسابقة بأنه يجب أن يتم التأكد من صحة الرقم أولا قبل البدء في الإرسال، كما اشترطت ألا يكون عمر المتقدم أقل من ثمانية عشر عاما، وفي حالة كان المشترك الفائز أصغر من هذا السن يتم سحب الجائزة بواسطة ولي الأمر.
- سوف يُقام حفل كبير يتم تقديمه بواسطة مصطفى الأغا بحضور مجموعة كبيرة من الإعلاميين، ويتم السحب على المسابقة من خلال بث مباشر يشاهده الجميع على قناة ام بي سي وذلك بانتهاء العام الجاري، كما يتم تسليم الجائزة التي تقدر بمبلغ مليون دولار أمريكي إلى الفائز.
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