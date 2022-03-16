هينضف يعني هينضف الخلطة السحرية لتنظيف الكوتشي الأبيض بدون ماء وبدون غسيل هيرجع جديد

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عمر شويل - جدة تنظيف الكوتشي الأبيض بدون ماء وبدون غسيل، يعد الكوتشي الأبيض من أفضل الألوان التي يفضل النساء والرجال ارتدائها في مختلف المراحل العمرية، ولكن المشكلة في الكوتشي الأبيض أنه يتسخ بسرعة كبيرة ولا يستطيع الكثيرين تنظيفه وإعادته نظيفاً مرة أخرى، ويعملون على تركه وعدم ارتدائه مرة أخرى، ولكن سوف نوضح من خلال هذا المقال كيفية تنظيف الكوتشي الأبيض والتخلص من أي أوساخ موجودة به.

تنظيف الكوتشي الأبيض بدون ماء وبدون غسيل

يوجد أكثر من طريقة يمكن استعمالها من أجل تنظيف الكوتشي الأبيض ومنها:

البيكنج بودر والنشا لتنظيف الكوتشي الأبيض

هناك بعض الخطوات التي يجب اتباعها من أجل تنفيذ هذه الوصفة وهي:

مكونات وصفه البيكنج بودر لتنظيف الكوتشي

نصف كوب من صودا الخبز.

نصف كوب من نشا الذرة.

ملعقة من البيكنج بودر.

طريقة تحضير واستخدام البيكنج بودر لتنظيف الكوتشي

في إناء يتم وضع المكونات السابقة ومزجها جيداً حتى تصبح متجانسة.

يتم وضع المزيج داخل بخاخة ويتم رش الكوتشي المتسخ ويترك لمدة لا تقل عن خمس دقائق.

بعد ذلك يتم مسح الكوتشي بقطعة قماش قطنية.

معجون الحلاقة لتنظيف الكوتشي الأبيض

يعد معجون الحلاقة من المنتجات التي لها فعالية كبيرة في تنظيف الكوتشي الأبيض من أي أوساخ ويتم استخدامه كالآتي:

يتم وضع مقدار مناسب من معجون الحلاقة على الكوتشي.

يتم إحضار فرشة أسنان وفرك الكوتشي به حتى يتم إزالة أي أوساخ موجودة به.

يترك الكوتشي حتى يجف تماماً ثم يتم مسحه بفوطة قطنية مبللة للتخلص من بقايا معجون الحلاقة.

معجون الأسنان لتنظيف الكوتشي الأبيض

من التجارب التي أثبتت دورها في تنظيف الكوتشي الأبيض من الأتربة والأوساخ هو معجون الأسنان ويتم استخدامه كالتالي:

يتم وضع كمية مناسبة من معجون الأسنان على الكوتشي المتسخ.

يتم دعك الكوتشي من خلال استعمال فرشاة أسنان غير مبللة ونقوم بتركه لمدة 10 دقائق، ثم نقوم بمسحه بقطعة قماش قطنية.

بيكربونات الصوديوم والخل لتنظيف الكوتشي الأبيض

يعتبر خلط كلا المكونين مع بعضهما يساهمان في تنظيف الكوتشي المتسخ بشكل جيد وذلك عن طريق اتباع الآتي: