نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف مجله عروض العثيم اليوم الأربعاء 13 شعبان 1442 خصومات شهر رمضان في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم اقوي عروض العثيم اليوم والتي تعد من العروض الهامة للغايه حيث تأتي في المرتبة الثانية بعد عروض بنده في المملكة العربية السعودية في جميع مدنها حيث تقدم افضل وأجود أنواع السلع والمنتجات الغذائية بخصومات تصل إلي 50% كي يستفيد جميع عملائها نظرا لأرتفع الأسعار في الفترة الأخيرة لذالك هناك إقبال كبير للغايه لمعرفه المنتجات التي توفرها عروض عبد لله العثيم من خلال أسواقها ومتاجرها.

عروض العثيم اليوم

تشمل عروض العثيم جميع أنواع المنتجات الغذائية من خضروات ولحوم مجمده وبقوليات ومكسرات وجميع أنواع الفواكه والمشروبات كما تحتوي أيضا علي جميع أنواع الأجهزة المنزلية والأدوات الكهربائية التي يحتاج إليها كل بيت حيث توفر لعملائها كل ذالك بتخفيضات تصل إلي نصف الثمن كي يستفيد الجميع كما تحتوي أيضا علي جميع أنواع الجوالات المحمول بجميع شركاتها حيث تقدم هواتف اوبو ونوكيا وريلمي وايفون وجميع أنواع الملابس الخاصة بالسيدات والأطفال والرجال ومستحضرات التجميل والمنظفات.

مجله عروض العثيم الأربعاء

تشمل مجله عروض العثيم جميع المنتجات والأدوات المنزلية التي لا غني عنها في كل منزل حيث تقد قدر ضغط السيف بسعر 99 ريال سعودي و داينكس قدر ضغط بسعر 99 ريال سعودي أيضا طقم قدور سويت هوم غير لاصق 10 قط بسعر 149 ريال سعودي كما تحتوي علي مقلاه رويال طقم حافظه طعام أيضا وقفزات أيضا والأرز البسمتي ومعجون الطماطم بسعر 10 ريال سعودي وكريم الكر اميل أيضا والبطاطس بسعر 1.95 ريال سعودي.

تحتوي عروض العثيم اليوم علي جميع الجوالات التي يحتاج اليها جميع الأشخاص حيث تقدمها أسواق عبد لله العثيم من خلال عروضها الأسبوعية حث تقدم جوال سامسونج اي 52 بسعر 1249 ريال سعودي فقط وجوال تكنو كي جي 5 بسعر 399 ريال سعودي وتابلت سامسونج ايضا بسعر 99 ريال سعودي وجوال نوكيا بسعر 179 ريال سعودي وجميع أنواع الشاشات التليفزيون بجميع أحجامها حيث تحتوي علي شاشه امبيكس ال اي دي سمارات بسعر 509 ريال سعودي فقط.

كانت هذه عروض العثيم 16 مارس 2022 الذي قدمناه لكم من خلال هذا المقال من خلال موقع ثقفني والذي يحتوي علي مجله العروض والتي تحتوي علي جميع المنتجات كي تتعرفوا عليها وتسفيدوا من المنتجات التي في العرض حيث يستمر هذا العرض لبضع أيام فقط فسارعوا قبل انتهاء العرض ونفاذ الكميه المحددة من جميع أسواق عبد لله العثيم في جده والرياض ومكه وجميع المدن في المملكة العربية السعودية.

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