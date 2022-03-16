نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عاجل : عروض بنده الأسبوعية 16مارس 2022 تخفيضات شهر رمضان في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لحضراتكم عروض بنده الاسبوعيه حيث تعد من افضل العروض التي ينتظرها الجميع والتي سوف نقدمها لكم من خلال موقعنا حيث تعد من العروض المميزه لجميع الاشخاص حيث تقدم لهم جميع المنتجات الغذائيه من فواكه و خضروات ولحوم وجميع انواع الاسماك والمشروبات كما تقدم ايضا تخفيضات كبيره للغايه تصل الي نصف الثمن علي جميع أنواع الادوات المنزليه و الكهربائيه وجميع انواع الملابس الخاصه بالرجال و النساء و الاطفال حيث يستمر هذا العرض لمده اسبوع فقط فسارعوا قبل انتهاء هذه العرض و انتهاء الكميه المحدده.

عروض بنده الاسبوعيه

تحتوي عروض بنده علي العديد من المنتجات الغذائية حيث تقدم لعملائها جميع أنواع الفواكه من برتقال و تفاح و عنب و تمر وبرتقال و الجوافه و جميع أنواع العصائر بمناسبه اقتراب شهر رمضان الكريم بتخفيضات تصل الي 50% كي يستفيد جميع المواطنين من هذا العرض والذي يستمر لسبع ايام فقط وكذالك ايضا تقدم أيضا افض وأجود أنواع الملابس و الأدوات وجميع أنواع الجوالات وسوف نستعرض لحضراتكم بعض هذه المنتجات من خلال هذا المقال.

تحتوي عروض بنده اليوم الاربعاء علي العديد من الفواكه و الخضروات و اللحوم و الأسماك والجبن.

حيث تقدم التفاح بسعر 5.95 ريال سعودي فقط

كما تحتوي علي العنب الابيض بسعر 8.95 ريال سعودي

كما تقدم الفاصوليا الخضراء و الجزر بسعر 2.95 ريال سعودي

تحتوي عروض بنده علي كريم الكراميل بسعر 35.95 ريال سعودي

الارز البسمتي بسعر بسعر مميز للغايه 54.95 ريال سعودي و ذيت عافيه بسعر 82.95 ريال سعودي و ايضا الطحين الفاخر

تحتوي عروض بنده علي جميع أنواع الجبن الطازج حيث تقدم جبن البقرات الثلاث وجبن عكاوي استرا وجبن هايلاند دوبلكريم بسعر 14.95 ريال سعودي و جبن قليل الدسم أيضا وجبن دوبل كريم بالحبة السوداء كما تقدم أيضا خليط لزبد الغير مملح ولفتره محدوده بسعر 10.95 ريال سعودي فقط وجبن فريكو وايضا صدور الدجاج والمعلبات الغذائيه الطازجة وشوربه الدجاج بالشعرية ماجي بسعر 29.95 ريال سعودي فقط

تحتوي عروض بنده الأسبوعية علي بجميع أنواع اللحم المجمد والطازج أيضا حيث تقدم لعملائها الكفتة البقري و برجر اللحم البرازيل وروستو بقري برازيلي ومكعبات اللحم البقلري البرازيلي والعجل الباكستاني بدون عظم وجميع أنواع الجبن وشراب الزبادي الطازج والزيتون والمخلل المشكل والطحين والمربي والحلاوة الطحينه وجميع المعلبات الرمضانية التي يحتاجه كل منزل في شهر رمضان المبارك.

كانت هذه عروض بنده الأسبوعية والتي ذكرناها لحضراتكم من خلال موقع ثقفني حيث أن هناك إقبال كبير جدا من المواطنين الصغار و الكبار للاستفادة من هذه العروض و التي تحتوي علي جميع ما يحتاجه كل منزل من مواد غذائيه و غيرها من المنتجات بأسعار لا تقبل المنافسة بمناسبه اقتراب شهر رمضان حيث تتوفر هذه المنتجات في جميع الفروع في جميع مدن المملكة العربية السعودية مكه و الرياض و الرياض و المدينة فسارعوا قبل انتهاء هذا العرض المميز.

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