اوعي ترميه.. ضعي الخل علي زيت القلي المستعمل ورجعية جديد مري أخري ووفري فلوسك

زيت القلي من الاشياء التي في الغالب ما يتم التخلص منه بسبب عدم صلاحيته للاستخدام على الأكل بالرغم من أنه يمكن استخدامه بالعديد من الطرق منها تصنيع صابون تنظيف الاواني, ولكن مع ارتفاع اسعار الزيت في الآونة الاخيرة بدأت اسعار الزيوت في الارتفاع, وهو ما دفع الكثير الي البحث عن طريقة اعادة تصفيه الزيت واستعماله كأنه زيت جديد ولا يكون له اضرار الزيت المستعمل, وخلال السطور التالية سنقدم أفضل طريقة لتحويل الزيت المستعمل الي زيت جديد واستعماله بشكل عادي بمعلقة واحده من الخل.

كيفية تحويل زيت القلي القديم الي زيت جديد بالخل فقط

زيت القلي من المكونات التي يمكن استخدامها في العديد من الاغراض, وبالرغم من انه يمكن استخدام الزيت القديم في طهي الطعام دون ان يسبب اي اضرار صحية كبيرة بعد تكريره والتخلص من الشوائب الموجودة به وتنقيته, ويتم تنقيه الزيت باستخدام الخل بسهولة من خلال الخطوات التالية:-

يتم تصفيه الزيت باستخدام مصفاه ضيقة وبعد ذلك يتم تصفيته باستخدام شاش طبي نظيف للتخلص من اي سواد في الزيت.

يوضع الزيت في طاسة ويوضع عليه ربع كوب من الخل وتوضع على النار حتى يغلي الزيت, ويساعد الخل في تنقيه الزيت بشكل جيد ويجعله يبدو صافي.

يرفع الزيت من النار وبعد ذلك يترك حتى يبرد ويوضع في زجاجة ويتم استخدامه في المطبخ بشكل عادي.

كيفية استخدام زيت القلي والاستفادة منه في البيت

التخلص من زيت القلي المستعمل من أكثر الخطوات الخاطئة التي يمكن القيام بها ويمكن الاستفادة من الزيت بالعديد من الخطوات ومنها:-