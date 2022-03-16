نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أفضل عروض هايبر بنده الغذائية استعدادا لشهر رمضان المبارك في المقال التالي
أفضل عروض هايبر بنده رمضان، داخل محركات البحث المختلفة في الساعات القليلة الماضية شاهدت العديد من الأسئلة من معظم المواطنين السعوديين وتدور جميع هذه الأسئلة حول العروض الخاصة بهايبر بنده لشهر رمضان هذا العام وموعد تقديم هذه العروض، كل هذه الأسئلة سأحاول الإجابة عنها خلال السطور القليلة القادمة، وقد جاءت الأخبار بأن عروض هايبر بنده هذا العام ستكون مختلفة ومليئة بالمفاجآت.
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مؤسس شركة بنده السعودية للتجزئة الغذائية
تم تأسيس مجموعة شركات بنده للتجزئة الغذائية من قبل رجل الاعمال السعودي حمود البراهيم، وهو احد أهم رجال الأعمال في المملكة وقد عمل في العديد من الوظائف التي جعلته ذو خبرة كبيرة وعندما أسس هايبر بنده نجح فيه في وقت قصير جدًا وأصبح من أكبر وأهم شركات التجزئة الغذائية في الشرق الأوسط، وقد أصبح له عدد كبير جدًا في المملكة العربية السعودية وخارجها في دول الوطن العربي.
أفضل عروض هايبر بنده لشهر رمضان 2022
تقدم مجموعة شركات بنده مجموعة كبيرة من العروض لشهر رمضان وتتمثل هذه العروض فيما يلي:
- عروض هايبر بندة جدة زبادي يوناني نادك بسعر 10 ريال سعودي.
- عروض هايبر بنده هذا الاسبوع زبدة غير مملحة إماراتي بسعر 10 ريال سعودي.
- عروض هايبر بندة اليوم جبنة بيضاء فيتا البقرات الثلاثة قليلة الدسم سعر الحبة 10 ريال سعودي.
- عروض بنده جدة 2 حبة جبنة فيتا كاملة الدسم المراعي بسعر 15 ريال سعودي.
- بنده اليوم و تخفيضات بنده جبنة بيضاء فيتا كاملة الدسم البقرات الثلاثة بسعر 10 ريال سعودي.
- عروض بنده هذا الاسبوع جبنة موتزريلا مبشورة البقرات الثلاثة سعر الكيس 15 ريال سعودي.
- تخفيضات هايبر بنده المراعي جبنة شيدر سعر العبوة 20 ريال سعودي.
- عروض هايبر بنده بصفحة واحدة مزيج من زيت الزيتون بكر ومتبقي الزيتوني سعر الحبة 11.95 ريال سعودي.
- عروض بندة الاسبوعية أكياس شاي خدير سعر العبوة 13.95 ريال سعودي.
- عروض بندة الاسبوعي زيت زيتون بكر السوسن بسعر 12.95 ريال سعودي.
- عروض بنده جده أكياس شاي ليبتون أسود بسعر 29.95 ريال سعودي.
- تخفيضات بنده اليوم طحينة حلواني سعر العبوة 26.95 ريال سعودي.
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