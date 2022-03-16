شوف عروض العثيم مول الإلكترونية من أسواق العثيم بأسعار تنافسية othaim mall offers

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تخفيضات جديدة على الأجهزة المنزلية والهواتف الذكية ضمن عروض العثيم مول هذا الأسبوع، وتستمر الخصومات ابتداءً من اليوم الأربعاء 16 مارس وتستمر حتى الثلاثاء 22 مارس، تتنوع المنتجات المعروضة في أسواق العثيم ما بين أنواع مختلفة من الجوالات من العلامات التجارية المختلفة مثل سامسونج، نوكيا وأي تي إل وغيرها، كما توجد ضمن العروض أنواع مختلفة من الشاشات الذكية والتجهيزات المنزلية من أجهزة الميكروويف ومحضرات الطعام والعديد من الأجهزة الأخرى، وفيما يلي بعض من المنتجات المعروضة ببروشور عروض هذا الأسبوع. عروض العثيم احصل ضمن خصومات العثيم مول على هاتف سامسونج آي 12 الذي يحتوي على معالج ثماني النواة تكنولوجيا 12 نانو، وسعة تخزين الهاتف 64 جيجا بايت، يحتوي على نشاشة مقاس 6.5 بوصة بدقة اتش دي مقابل 585 ريال سعودي للحبة.

على هاتف سامسونج آي 12 الذي يحتوي على معالج ثماني النواة تكنولوجيا 12 نانو، وسعة تخزين الهاتف 64 جيجا بايت، يحتوي على نشاشة مقاس 6.5 بوصة بدقة اتش دي مقابل 585 ريال سعودي للحبة. مقابل 1249 ريال احصل على هاتف سامسونج اي 52 سعة التخزين 128 جيجا بايت، يحتوي على شاشة ثلاثية بالخلفية ورامات 4 جيجا، بينما قوة البطارية 4500 ملي أمبير.

جوال تكنو كي جي 5 سعة 32 جيجا بسعر 399 ريال سعودي للحبة، قوة البطارية 5000 أمبير، مقاس الشاشة 6.5 بوصة ورامات 2 جيجا.

هاتف اي تيل بي 651 سعة 32 جيجا بايت مقابل 349 ريال. احصل على شاشة أرو ال أي دي سمارت 50 بوصة مقابل 1299 ريال سعودي.

بسعر 1449 ريال اشتري شاشة سهم إل أي دي سمارت مقاس 58 بوصة.

رسيفر وافيليت ديجتال سعر الحبة 59 ريال سعودي.

سماعة مايكروديجت ترولي بسعر 139 ريال. أسواق العثيم مقلاة بطاطس كولين كهربائية سعة 6.5 لتر بسعر 249 ريال سعودي للحبة.

اشتري مقلاة هومر الكهربية سعة 2.6 لتر مقابل 169 ريال.

خبازة السيف الكهربية لإعداد الخبز بكفاءة عالية بسعر 179 ريال سعودي.

عجانة جي في سي سعر الحبة 279 ريال سعودي.

بسعر 199 ريال اشتر ميكرويف كولين ديجتال سعة 20 لتر.

سخني وحضري الأكلات الشهية المختلفة في فرن كليك أون كهربائي سعة 48 لتر بسعر 249 ريال سعودي. خلاط اي تي سي مع وعاء بسعر 89 ريال للحبة.

احصل على صانع طعام جيباس 4 × 1 مقابل 119 ريال سعودي. العثيم مول صانع طعام كينوود لتحضير الأكلات والمعجنات بسهولة متوفر بسعر 199 ريال.

خلاط كينوود مع مطحنتين مقابل 139 ريال.

احصل على قطاعة خضار كينوود بسعر 89 ريال للحبة.

عصارة الحمضيات من كليك أون مقابل 89 ريال سعودي. عمر شويل - جدة عروض العثيم مول الإلكترونية من أسواق العثيم بأسعار تنافسية othaim mall offers - ثقفني

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