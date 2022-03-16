نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض جرير للجوالات والإلكترونيات jarir تخفيضات كبري 40% من مكتبات جرير اون لاين jarirbookstore في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض جرير للجوالات والإلكترونيات من مختلف ماركات الأجهزة تقدمها لكم شركة جرير للتسويق jarir مع التخفيضات الكبري حتى 40% من مكتبات جرير اون لاين jarirbookstore ، حيث تهتم متاجر السعودية بتقديم أفضل سعر على الأجهزة الذكية، حتى تتمكن من منافسة بعضها البعض وجذب أكبر عدد من العملاء إليها، واليوم نهتم بكل خصومات الإلكترونيات بكل أنواعها في موقع جرير السعودية.

عروض جرير للجوالات والإلكترونيات jarir تخفيضات كبري 40% من مكتبات جرير jarirbookstore

عروض مكتبة جرير وصلت إلى 40% في كل الفروع وعلى موقع جرير الالكتروني كذلك، حيث أن منها الحديث الذي أحدث ضجة كبيرة في الأسواق مخرًا وكذلك الأجهزة التي بالرغم من مرور أكثر من عام على إصدارها إلا أن الإقبال عليها في متاجر السعودية لا يزال يحقق نسب عالية، ونقدم في التالي أكبر الخصومات المطروحة على جوالات جرير والتابلت واللابتوب.

عروض جرير

تجدون في التالي تخفيضات كبرى تصل إلى 30% على أجهزة الجوال من جرير سامسونج samsung مع جوالات هواوي huawei و أيضًا أحدث إصدار من جرير ايفون 13 iphone 13 بأرخص سعر، كما يوجد إمكانية الإستفادة من الخصم مع خدمة تقسيط جرير طبقًا للشروط المقررة.

jarir

أقوى جوالات جرير سامسونج جالاكسي اس 21 بلس samsung galaxy s21 plus بسعة كبيرة 256 جيجا بايت، باللون الفضي البلاتنيوم، بسعر 3499 ريال سعودي، بدلًا من 4199 ريال سعودي، مع خصم 17% بتوفير 700 ريال سعودي.

سامسونج جالاكسي نوت 10 بلس منتج مجدد درجة أ، بسعة كبيرة 256 جيجا بايت، بسعر 3722 ريال سعودي، بدلًا من 3497 ريال سعودي، مع خصم 15% بتوفير 657 ريال سعودي.

عروض شركة جرير للتسويق

جوال هواوي ميت 30 برو huawei mate 30 pro منتج مجدد درجة أ، بسعة داخلية 256 جيجا بايت، لون فضي، بسعر 3348 ريال سعودي، بدلًا من 3939 ريال سعودي، مع خصم 15% بتوفير 591 ريال سعودي.

أقوى جوالات جرير سامسونج جالاكسي اس 20 samsung galaxy s20 plus بسعة داخلية 128 جيجا بايت، بسعر 3535 ريال سعودي، بدلًا من 4159 ريال سعودي، مع خصم 15% بتوفير 624 ريال سعودي.

جرير اون لاين

جوالات ابل ايفون 13 بسعة 512 جيجا بايت، لون وردي، بسعر 5299 ريال سعودي، بدلًا من 3939 ريال سعودي، مع هدية بقيمة 460 ريال سعودي.

جوالات ابل ايفون 13 برو ماكس بسعة 512 جيجا بايت، بسعر 6699 ريال سعودي، مع هدية بقيمة 460 ريال سعودي.

جوالات سامسونج جالاكسي زد فولد 2 بسعة داخلية 256 جيجا بايت، بسعر 5799 ريال سعودي، بدلًا من 7999 ريال سعودي.

تخقيضات جرير للجوالات

أقوى جوالات جرير سامسونج جالاكسي اس 21 بلس samsung galaxy s21 plus بسعة كبيرة 128 جيجا بايت، باللون الفضي البلاتنيوم، بسعر 3299 ريال سعودي، بدلًا من 3999 ريال سعودي، مع خصم 18% بتوفير 700 ريال سعودي.

جوال سامسونج جالاكسي نوت 10 بلس منتج مجدد درجة ب، بسعة كبيرة 256 جيجا بايت، بسعر 3087 ريال سعودي، بدلًا من 4379 ريال سعودي، مع خصم 30% بتوفير 1292 ريال سعودي.

مكتبات جرير

متاح العديد من أجهزة جرير لابتوب بسعر مخفض حتى 40%، والتي تضم الكثير من أجهزة الكمبيوتر المحمول من ماركات كبيرة وشهيرة في مجال التكنولوجيا، مثل لابتوب ابل ماك بوك برو ، و لينوفو lenovo ، و ديل dell ، مع اسوس، وريزر بليد، وآسر، والأسعار بعض الخصم نعرضها لكم على النحو التالي.

عروض مكتبة جرير

لابتوب جرير للألعاب ديل ايلين وير ام 15 ار 6، بشاشة مقاس 15.6 بوصة، بسعر خاص في المتاجر 8799 ريال سعودي.

جرير ابل ماك بوك برو 16 ام 1، ريتينة اكس دي ار، بشاشة مقاس 16.2 بوصة شريحة ام 1، بسعر حصري 11799 ريال سعودي.

عروض جرير السعودية

عرض خاص على لابتوب ابل ماك بوك برو 16 ام 1، ريتينة اكس دي ار، بشاشة مقاس 16.2 بوصة شريحة ام 1، بسعر حصري 12749 ريال سعودي.

عرض جبار على لابتوب ابل ماك بوك برو 14 ام 1، ريتينة اكس دي ار، بشاشة مقاس 14.2 بوصة شريحة ام 1، بسعر حصري 9499 ريال سعودي.

مكتبة جرير

عرض على لابتوب ديل انسبايرون 13، 2 في 1 متحول، الكمبيوتر مصمم بشكل ملف سلس، بسعر مخفض من جرير 6199 ريال سعودي.

خصم خاص على لابتوب ديل ايلين وير ام 15 ار 7، بشاشة مقاس 15.6 بوصة، بسعر 6699 ريال سعودي.

عرض مميز على لابتوب ايسر نيترو 5 ايه ان 515-57، كمبيوتر محمول للألعاب يأتي بشاشة مقاس 15.6 بوصة، بمعالج انتل اي 7 كور، بسعر خاص في المتاجر 6699 ريال سعودي بدلًا من 7499 ريال سعودي، بخصم 11%، وتوفير 800 ريال سعودي.

عروض مكتبات جرير السعودية

عرض حصري ومميز على لابتوب ابل ماك بوك برو 13 ريتنا بلس يعمل باللمس، كمبيوتر محمول للألعاب يأتي بشاشة مقاس 13.3 بوصة، بسعر خاص في المتاجر 6299 ريال سعودي بدلًا من 6999 ريال سعودي، بخصم 10%، وتوفير 700 ريال سعودي.

عرض حصري على لابتوب ابل ماك بوك برو 16 ام 1 ريتنا بلس يعمل باللمس، كمبيوتر محمول للألعاب يأتي بشاشة مقاس 16 بوصة، بسعر خاص في المتاجر 10499 ريال سعودي بدلًا من 10999 ريال سعودي مع توفير مبلغ قدره 500 ريال سعودي.

عروض جرير على اللابتوب

عرض مخفض جدًا على لابتوب ابل ماك بوك برو 16 ام 1 ريتنا بلس يعمل باللمس، كمبيوتر محمول للألعاب يأتي بشاشة مقاس 16 بوصة، بسعر خاص في المتاجر 12699 ريال سعودي بدلًا من 12999 ريال سعودي مع توفير مبلغ قدره 300 ريال سعودي.

خصومات جرير الحصرية على لاب توب اسوس روج ستريكس جي 15، بشاشة مقاس 15.6 بوصة، بسعرمميز في كل الفروع 7499 ريال سعودي.

تخفيضات على لاب توب اسير بريديتور هوليوس ، كمبيوتر محمول للألعاب يأتي بشاشة مقاس 15.6 بوصة، بسعر خاص في المتاجر 6799 ريال سعودي بدلًا من 8499 ريال سعودي مع توفير مبلغ قدره 800 ريال سعودي.

اسعار اللابتوب في جرير

تخفيض خاص لفترة محدودة من مكتبات جرير على كل أجهزة لابتوب لينوفو نوجا اس 940 lenovo noga، منتج كجدد درجة ب، كمبيوتر محمول للألعاب يأتي بشاشة مقاس 14 بوصة، بسعر خاص في المتاجر 6839 ريال سعودي بدلًا من 8539 ريال سعودي مع توفير مبلغ قدره 1700 ريال سعودي، مع خصم على السعر بنسبة 20%.

عرض خاص لفترة محدودة من جرير على لابتوب ابل ماك بوك برو ريتنا بلس apple macbook يعمل باللمس، منتج مجدد درجة ب، كمبيوتر محمول للألعاب يأتي بشاشة مقاس 14 بوصة، بسعر خاص في المتاجر 9659 ريال سعودي بدلًا من 8699 ريال سعودي مع توفير مبلغ قدره 1740 ريال سعودي، مع خصم على السعر بنسبة 20%.

جرير

أجهزة جرير ايباد تعد من أجود أنواع الكمبيوتر اللوحي، هذا بجانب أجهزة التابلت من هواوي والكاتيل، وتي سي، حيث تضم تقنيات عالية نتيجة لتنافس الشركات فيما بينها، وتتيح لكم جرير اون لاين فرصة شراء تابلت حديث بخصم يصل إلى 16%، والأسعار كما يلي.

jarirbookstore

كمبيوتر لوحي تي سي ال 10 تاب ماكس، يدعم تشغيل شبكة الجيل الرابع، بشاشة مقاس 10.3 بوصة، بسعر 1169 ريال سعودي بدلًا من 1199 ريال سعودي، بتوفير 30 ريال سعودي.

تابلت الكاتيل 8 3 تي، بسعة 32 جيجا بايت، يدعم تشغيل شبكة الجيل الرابع، بشاشة مقاس 8 بوصة، بسعر 429 ريال سعودي بدلًا من 449 ريال سعودي، بتوفير 20 ريال سعودي.

شركة جرير للتسويق

تابلت الكاتيل سمارت تاب 7، بسعة 32 جيجا بايت، يدعم تشغيل شبكة الواي فاي، بشاشة مقاس 7 بوصة، بسعر 379 ريال سعودي بدلًا من 399 ريال سعودي، بتوفير 20 ريال سعودي.

ابل ايباد ميني 5، يدعم تشغيل شبكة الجيل الرابع، بشاشة مقاس 7.9 بوصة، بسعر 2949 ريال سعودي بدلًا من 2999 ريال سعودي، بتوفير 50 ريال سعودي.

عروض جرير ايباد

ابل ايباد ميني 5 apple ipad mini 5، يدعم تشغيل شبكة الجيل الرابع، بشاشة مقاس 7.9 بوصة بسعة 64 جيجا بايت للتخزين الداخلي، بسعر 2349 ريال سعودي بدلًا من 2399 ريال سعودي، بتوفير 50 ريال سعودي.

تي سي ال تاب 10 اس، بشاشة مقاس 10.1 بوصة، بسعة 32 جيجا بايت للتخزين الداخلي، بسعر 669 ريال سعودي بدلًا من 699 ريال سعودي، بتوفير 30 ريال سعودي.

جرير ايباد

تي سي ال 10 تاب ماكس، بشاشة مقاس 10.3 بوصة، كومبيوتر لوحي يدعم تشغيل كل شبكات الجيل الرابع 4 جي، بسعر 1169 ريال سعودي بدلًا من 1199 ريال سعودي، بتوفير 30 ريال سعودي.

تابلت هواوي ميت باد 10.4 كومبيوتر لوحي يدعم تقنية الواي فاي اللاسلكية، بشاشة مقاس 10.4 بوصة، بسعة 128 جيجا بايت للتخزين الداخلي، بسعر 1149 ريال سعودي بدلًا من 1349 ريال سعودي، بتوفير 200 ريال سعودي بخصم 15%.

عروض جرير 2022

تابلت هواوي ميت باد 11 كومبيوتر لوحي يدعم تقنية الواي فاي اللاسلكية، بشاشة مقاس 10.95 بوصة، بسعة 128 جيجا بايت للتخزين الداخلي، بسعر 1549 ريال سعودي بدلًا من 1849 ريال سعودي، بتوفير 300 ريال سعودي بخصم 16%.

تابلت هواوي ميت باد 12.6 كومبيوتر لوحي يدعم تقنية الواي فاي اللاسلكية، بشاشة مقاس 12.6 بوصة، بسعة 256 جيجا بايت للتخزين الداخلي، بسعر 3099 ريال سعودي بدلًا من 3599 ريال سعودي، بتوفير 500 ريال سعودي بخصم 14%.

مكتبة جرير jarir bookstore

ابل ايباد برو 12.9 كومبيوتر لوحي يدعم تشغيل كل شبكات أتصال الحيل الرابع 4g، يأتي مع شاشة مقاس 12.9 بوصة، بسعر 4499 ريال سعودي بدلًا من 5149 ريال سعودي، بتوفير 650 ريال سعودي بخصم 13%.

ابل ايباد برو 12.9 كومبيوتر لوحي يدعم تشغيل كل شبكات أتصال الحيل الرابع 4g، يأتي مع شاشة مقاس 12.9 بوصة، بسعر 6599 ريال سعودي بدلًا من 7399 ريال سعودي، بتوفير 800 ريال سعودي بخصم 13%.

تقدم لكم جرير جوالات حديثة ومتجددة وفقًا لأحدث الإصدارات التي تصدر في المملكة العربية السعودية، وقدمنا لكم اليوم أسعارها بخصم كبير، كما عرضنا لكم أسعار أجهزة لاب توب جرير والتابلت، فتابعونا ليصلكم كل جديد من موقعنا.