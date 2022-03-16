شوف عروض اكسترا بالسعودية على الجوالات والشاشات وخصومات تصل إلى 60%

تُعد شركات إكسترا المتحدة للإلكترونيات والأجهزة المنزلية من الشركات الكبرى في مجال الأجهزة الكهربائية والإلكترونية والهواتف المحمولة وشاشات التلفزيون الذكية والتي تأسست في عام 2003 ميلاديا في المملكة العربية السعودية والتي تمتلك أكثر من 47 معرضا داخل المملكة العربية السعودية وتعتبر شركة إكسترا من شركات البيع بالتجزئة في المملكة العربية السعودية، كما توفر شركة إكسترا عدد من أجهزة الهواتف المحمولة الذكية وشاشات التلفزيون وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والهاتف اللوحي لإتاحة الإختيارات المتعددة للمستهلك وتقدم شركة إكسترا عدد من العروض والخصومات والتي قد تصل إلي 50% بمناسبة قرب شهر رمضان الفضيل أعاده الله على الأمة الإسلامية بكل خير وسلام، وسنتعرف اليوم على أنواع الشاشات الأندرويد والهواتف المحمولة الذكية التي تقدمها شركة إكسترا.

عروض الهواتف المحمولة في شركة إكسترا :

سامسونج جالكسي إيه 03 كور 4G بمساحة تخزين 32 جيجا بايت ومتوفر باللون الأزرق بسعر 349 ريال سعودي بدلا من 369 ريال سعودي.

أبل أيفون 13 بروماكس 5G بمساحة تخزين 128 جيجا بايت متوفر بلون أزرق سيرا بخصم 5.26% ليكون سعره بعد الخصم 4899 ريال سعودي بدلا من 5199 ريال سعودي.

عروض شاشات التلفزيون في شركة إكسترا:

تعطيك شاشات التلفزيون الأندرويد رؤية فائقة الوضوح لكل البرامج والمسلسلات وخاصة المسلسلات والبرامج الرمضانية في شهر رمضان الكريم والأفلام العربية والأجنبية المفضلة وكذلك يمكن من خلاله الدخول إلي مواقع التواصل الإجتماعي والإستمتاع بمشاهدة ممتعة على الشاشة بكل دقة ووضوح.

سوني تلفزيون بحجم 65 بوصة فائق الوضوح والدقة ذكي ويوجد عليه خصم كبير 60.32% ليصبح سعره بعد الخصم 4999 ريال سعودي بدلا من 12599 ريال سعودي، وأيضا هدية قيمة بقيمة 599 ريال سعودي.

كلاس برو تلفزيون 65 بوصة فائق الوضوح أندورويد والذي يتوافر بخصم يصل إلي 43.19% ليكون سعره بعد الخصم 2499 ريال سعودي بدلا من 4399 ريال سعودي والذي تتوافر معه هدية بمبلغ 599 ريال سعودي.

إل جي تلفزيون 65 بوصة فائق الوضوح ذكى بسعر 5599 ريال سعودي وتقدم شركة إكسترا عليه عدد من الهدايا.

هومز تليفزيون 43 بوصة فائق الوضوح ذكي 2 مدخل يو إس بي متوفر بخصم 35.31% ليكون سعره بعد الخصم 1099 ريال سعودي بدلا من 1699 ريال سعودي.

ويجب أن نذكر أن شركة إكسترا المتحدة تمنح عملائها تسهيلات في السداد قد تصل إلي 36 شهرا.