نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر افكار ميزانية البيت الشهرية وتوفير مبلغ من مصروف البيت شهريا في المقال التالي

عمر شويل - جدة ميزانية البيت 2022، في ظل إرتفاع الأسعار وتدني مستوى الأجور وأيضا مع إقتراب شهر رمضان الكريم أعاده الله على الأمة الإسلامية بكل خير ويمن وبركات، تفكر كل سيدة في كيفية إدارة منزلها وتقسيم مواردها على إحتياجات المنزل وإحتياجات أسرتها وقد تجد العديد من السيدات صعوبة في وضع ميزانية لإدارة المنزل وسد إحتياجاته من مأكل ومشرب وفواتير ودروس لأطفالها واليوم سوف أقوم بمساعدتك بإقتراحات لعمل ميزانية للمنزل.

يجب أن تعرفي سيدتي أن هذه مجرد مقترحات عامة تساعدك على تنظيم أفكارك وإعداد ميزانيتك الخاصة وسوف نبدأ بتقسيم موارد الدخل لديكي إلى أقسام منها الأساسية كفواتير الكهرباء والغاز ونضعها في ظرف جانبي بمفردها، ثانيا مصاريف الإنتقالات إلى العمل والدراسة ثم ميزانية الطعام سواء للأيام العادية أو لشهر رمضان المعظم، وسوف أقدم لكي مجموعة من الأفكار التي قد تحتاجين إليها عند وضع ميزانية لإدارة منزلك.

ميزانية البيت بعد إرتفاع الأسعار:

نقوم بشراء ثلاث دجاجات والتي قد إرتفعت أسعارها مؤخرا كثيرا، نبدأ بتقطيع الدجاجة الواحدة إلى 6 قطع الفخذة والدبوس والجناح والصدر والهيكل ونأخذ صدر الدجاجة ونقوم بتقطيعه إلى شرائح بانيه ونفعل ذلك في باقي الدجاج سوف يكون لديكي كمية كبيرة من البانية الذي يمكن به عمل الكثير من الأكلات، وأيضا يتوفر لكي الفخذة التي يمكنك عمل الشيش طاووق بها، والدبابيس لعمل الدجاج المقرمش أو المشوي وأيضا الأجنحة التي يمكنك صنع أشهى الوصفات بها، أما الهيكل الخارجى فيمكنك إستخدامه في عمل الشوربة للملوخية كمثال ولا ننسى الكبد والقوانص فيمكنك وضعهم في الأرز المعمر أو عمل وصفة شهية بهم بإستخدام البصل والفلفل الأخضر.

ميزانية وأفكار لاستخدام اللحوم:

أما ميزانية اللحوم فنقوم بشراء كيلو من اللحم المفروم ويمكنك إستخدامه مع العديد من الوصفات بعد تقسيمه حسب إحتياجات أفراد أسرتك.

ميزانية وأفكار لاستخدام السمك:

وبالنسبة إلى الأسماك والتي تكون مهمة جدا لصحتك وصحة أفراد أسرتك وخاصة الأطفال لإحتوائها على البروتين والزنك والعناصر المفيدة لصحتكم فمن الممكن شراء الأسماك وتقسيمها للقلي والشوى والطاجن، كما يمكن عمل السمك السنجاري في الفرن.