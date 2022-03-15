نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم وتخفيضات قوية بمناسبة عيد الأم على السلع الغذائية في المقال التالي
عروض العثيم لعيد الام، عروض أسواق عبدالله العثيم خلال شهر مارس عروض مهمة جدًا يسأل عنها كافة المواطنين في المملكة العربية السعودية، وذلك لان هذه العروض هي عروض عيد الأم والتي سوف يتم تقديمها خلال هذا الأسبوع، وسوف يكون داخل هذه العروض تخفيضات وهدايا ومفاجآت متعددة، وإليكم في هذا الموضوع أفضل عروض العثيم الاسبوعية لعيد الام مارس 2022، لو كنت عزيزي القارئ من متابعي أخبار أسواق عبد الله العثيم فتابع السطور القادمة.
هدايا وتخفيضات العثيم العروض الترويجية السعودية لشهر مارس على الأغذية والأجهزة المنزلية
مؤسس أسواق عبدالله علي العثيم السعودية
تم تأسيس أسواق عبد الله علي العثيم السعودية من قبل رجل الأعمال السعودي عبدالله صالح علي العثيم، وهو من أكبر رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين، وقد قام بفتح أول فرع في مدينة الرياض بالسعودية ثم توسع في المشروع وأصبح من أكبر الأسواق في المملكة العربية السعودية وأصبح له فروع عدة في كافة أنحاء المملكة، وأصبح من أكبر شركات التجزئة الغذائية الموجودة في الوطن العربي كما أصبح له عدة فروع في الدول العربية.
تخفيضات العثيم السعودية لعيد الام خلال مارس
خلال شهر مارس من كل عام تقوم مجموعة أسواق العثيم بتقديم عروض عيد الأم وتكون العروض مليئة بالمفاجآت وإليكم اليوم هذه العروض لهذا العام 2022:
- عروض العثيم اليوم الاثنين شبيهة جبنة الزهار ملح خفيف سعر الكيلو 18.95 ريال سعودي.
- العثيم العروض الترويجية لحم عجل بلدي بدون عظم سعر الكيلو 49.95 ريال سعودي.
- مهرجان الطازج العثيم جبنة إسكندراني إسطنبولي بالفلفل سعر الكيلو 15.50 ريال سعودي.
- عروض العثيم الاثنين لحم عجل بلدي بالعظم سعر الكيلو 41.95 ريال سعودي.
- عروض اسواق العثيم جبنة 3 بقرات دنماركي بقر سعر الكيلو 11.75 ريال سعودي.
- عروض العثيم الاثنين اليوم مرتديلا امريكانا بقر سعر الكيلو 25.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم الرياض اليوم جبنة دومتي فيتا سعر الكيلو 16.95 ريال سعودي.
- العثيم ماركت اكتساب مربى فراولة شهد سعر الكيلو 14.95 ريال سعودي.
- عروض هايبر العثيم زيتون كوبوليفا أسود سعر الكيلو 16.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم جده حمص الكسيح بالطحينية سعر الكيس 15.95 ريال سعودي.
- عروض الاثنين العثيم زيتون كوبوليفا شرائح سعر الكيلو 14.95 ريال سعودي.
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