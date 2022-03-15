وصفة سحرية القضاء على الصراصير وبيضها الصغير من منزلك بدون مبيدات في 3 ساعات فقط

القضاء على الصراصير من المنزل بدون مبيدات هذا ما نتحدث عنه اليوم من خلال مقالنا هذا، حيث أنها مشكلة كبيرة تعاني منها الكثير من ربات البيوت، وهو تواجد البيض الذي يخرج منه كميات هائلة من الصراصير، لذا تلجأ الكثير من السيدات للبحث عن الحل الأفضل من خلال محركات البحث حيث أن المبيدات الحشرية قد تكون لها أضرار كثيرة على صحة الإنسان، لذلك سوف نقدم لكم بعض الطرق الفعالة التي تخلصك من الصراصير.

كيفية القضاء على الصراصير

نقدم لكم العديد من الطرق التي يمكنك من خلالها التخلص من الصراصير نهائيا، وهي من خلال النقاط التالية:

عجينة البيكنج بودر و السكر: يتم خلط صودا الخبز مع السكر بقليل من الماء، وذلك حتى نحصل على عجينة متماسكة وطرية، ثم نضعها عند أماكن سكن الصراصير أو المداخل التي من الممكن يدخل منها، ومن ثم يأتي الصراصير للعجينة بسبب السكر،

ثم تقوم صودا الخبز بدورها أنها سامة بقتلهم وتنتهي وجود الصراصير نهائيا.

استخدام البن: يعد البن من المكونات التي لها القدرة على قتل الصراصير؛ حيث نقوم برش أماكن تجمع الصراصير، وأماكن مخبأها بالبن ومن ثم يتم التخلص منها.

ورق الغار: ورق الغار مطحون ويرش في جميع أنحاء الشقة؛ حيث أن رائحته النفاذة لها القدرة العالية على طرد الصراصير نهائيا.

نصائح عامة لطرد الصراصير

يوجد عدة نصائح يجب الحصول عليها حتى يظهر البيت نظيف خالي من أي حشرات نهائيا، ومن ضمن هذه النصائح ما يلي: