طريقة تنظيف السجاد بالملح على الناشف للتخلص من البقع في ٥ دقائق بدون حك او مجهود

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نظافة السجاد من الأشياء المتعبة لدى الجميع ونقوم بالبحث عن طرق تنظيف السجاد بدون تعب وجهد وفي وقت قصير، هناك من تقوم بغسل السجاد بالماء وهذه الطريقه متعبة جدا، ولكن معنا ستتعلم تنظيف السجاد بدون اي تعب ولا مجهود وفي وقت قصير.
طريقة تنظيف السجاد
هناك الكثير من الطرق المختلفة لتنظيف السجاد بدون ماء ومنها ما يلي:
- الطريقه الأولى لتنظيف السجاد
نقوم بكنس السجاد اولا ثم يرش الملح وهو ناشف على السجاد ويترك لمدة ربع ساعة ثم بعد ذلك يكنس السجاد بمقشة تكون خشنة حتى أن تتمكن من اخراج الاوساخ الموجودة على السجاد، هذه الطريقة ستلاحظ نظافة رائعة واذا احبب ان يصبح السجاد لامع اكثر عليك بوضع كوب من الماء مع ربع كوب من الكلور والقليل من المسحوق، تبلل القماشة من هذه الماء ونعصرها جيدًا ثم نقوم بمسح السجاد بها بعد كنسها من الملح.
- الطريقه الثانية لتنظيف السجاد:
نقوم بكنس السجاد اولا ثم يرش مسحوق الغسيل المفضل لديك وهو ناشف وخصوصا في الاماكن المتسخة اكثر، وبعد ذلك نقوم برش الملح ايضا فوق المسحوق ويترك لمدة نصف ساعة ثم يكنس السجاد بالمقشة الخشنة لتحصل على نتيجة افضل يكنس السجاد مع الضغط بالمقشة لإزالة البقع الموجودة على السجاد.
- الطريقة الثالثة لتنظيف السجاد:
هذه الطريقة مختلفة عن الطرق السابقة وهي عبارة عن كوب من الكلور مع لترين ماء وثلاث ملاعق خل وملعقتان من الملح مع القليل من مسحوق الغسيل، يوضع كل هذه المكونات في جردل المخصص للمسح ونقوم بوضع الشرشوبة في هذه الماء.
ونقوم بعصرها جيدًا وبعد ذلك نمسح السجاد بها وهكذا نضع الشرشوبة كل فتره للثانية لننظف الشرشوبة من الأوساخ الموجودة على السجاد ونقوم بمسح السجاد مره اخرى، ستلاحظ لمعان واضح جدا مع استخدام هذه الطريقة لتنظيف السجاد.
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