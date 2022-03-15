نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جهاز صغير سبب ارتفاع فاتورة الكهرباء إلي 500 جنية اغلقه فوراً بعد الاستخدام هتوفر كتير جدا في المقال التالي
تعتبر ارتفاع فاتورة الكهرباء من المشاكل التي تواجه الكثير في الوقت الحالي، ويكون السبب في بعض الأحيان أن هناك بعض الأجهزة التي تعمل في ارتفاع الفاتورة واستخدمها الصحيح سيوفر الكثير لك في فاتورة الكهرباء، فنقدم لك عزيزي القارئ في موضوعنا اليوم كيفية استهلاك الكهرباء وترشيد الاستهلاك خلال الفاتورة الشهرية للكهرباء.
طريقة ترشيد استهلاك الكهرباء
يرجع السبب دائمًا في ارتفاع فاتورة الكهرباء هو عدم الانتباه إلى ترشيد الاستهلاك اليومي للكهرباء، فيؤدي إلى زيادة استهلاك الكهرباء والاستعمال بشكل سلبي للأجهزة في الكهرباء، واستخدام الأجهزة التي تستعمل كهرباء بشكل مفرط فيه، ومن هذه الأجهزة الكاتل هو المسئول عن تسخين الماء، من أكثر الأجهزة التي تعمل على ارتفاع فاتورة الكهرباء، خاصةً أننا بعد استخدامه لا نقوم بفصل الفيشة عن الكهرباء، وهذه الخطوة مهمة في العديد من الأجهزة، فهذه الخطوة تعمل في ترشيد استهلاك الكهرباء.
أيضًا يعتبر التكييف من أكثر الأجهزة المسببة في ارتفاع فاتورة الكهرباء، فهو قد يزيد سعر الفاتورة أكثر من الضعف.
نصائح من أجل ترشيد استهلاك الكهرباء
- إن كنت تستعمل كارت لشحن الكهرباء فيجب عند انتهاء رصيد الكهرباء قبل أن تقوم بشحنه قم بنزع كل المقابس من الكهرباء، ثم قم بشحن الكارت وقم بتشغيل الكهرباء بعد مرور 15 دقيقة من شحن الكارت.
- ينصح بإزالة مقبس الساخن الكهربائي بعد تسخين الماء وتقليل استخدامه في فصل الصيف ويفضل تسخين الماء عن طريق البوتاجاز.
- قفل اللمبات في الغرف الفارغة والحرص على غلقها فور الخروج من الغرف.
- كما أنه من أبرز النصائح هي أنه لا بد من الحرص على التخلص من الثلج المتراكم في الثلاجة فهذا يزيد من فاتورة الكهرباء.
استخدام التكييف وقت الحاجة فقط وعدم تركه وأيضًا المدفأة.
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