لن تتوقعي ضعي الخل في غسالة الملابس وشاهدي ماذا يحدث لن تتركيه بعد اليوم

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ضعي الخل في غسالة الملابس وشاهدي النتيجة المذهلة، من المشاكل التي تعاني منها السيدات أثناء غسل الملابس اشتباك الغسيل ببعضه، بالإضافة إلى وجود بعض الوبر في الغسالة من الممكن اختلاط الألوان ببعضها، واليوم من خلال مقالنا هذا سوف نقدم لكم الحل الأمثل للتخلص من هذه المشكلات، وهذا بوضع كوب من الخل في الغسالة والآن نتعرف على التفاصيل في الفقرات التالية.
لن تتوقعي ضعي الخل في غسالة
عند وضع كوب من الخل في الغسالة قد نحصل على فوائد كثيرة، ومن أهم هذه الفوائد الآتي:
- يعمل الخل على قتل البكتيريا والجراثيم العالقة في الملابس.
- يعطي الملابس بياض ناصع.
- لا يؤثر على الملابس الملونة ولا يسبب اختلاط الألوان ببعضها، بل يعطيها ازدهار في الألوان.
- يساعد الملابس على عدم اشتباكها في بعضها البعض.
- يقاوم البقع الصعبة ويتخلص منها.
- يزيل الصدأ من الغسالة وينظفها.
- يعمل على خروج الملابس مفرودة.
- نضع نصف كوب من الخل على الغسيل.
دورة الخل للغسالة
يجب علينا للحفاظ على الغسالة فترة حياة أطول أن يتم تنظيفها وتعقيمها، وذلك من خلال التعليمات التالية:
- نضع كوب كبير من الخل داخل الغسالة وهي فارغة تماما بدون غسيل، ثم نقوم بتشغيل الغسالة عن على 90 درجة.
- نترك الغسالة تقوم بدورها كاملة، وبعد الانتهاء من الدورة نكتشف الآتي.
- تعقيم جيد للغسالة.
- كما أنها تعمل على التخلص من الجراثيم التي توجد بها.
- هذه الدورة تجعل الغسالة تقوم بعملها على أكمل وجه.
- كما أنه من الفوائد أيضا أنها تخلص الملابس من الشوائب.
ملحوظة هامة
- حيث أنه يجب علينا تنظيف الغسالة بشكل دوري بكوب من الخل على الأقل مرة كل شهر، وتنظيف فلتر الغسالة أيضًا وسوف تلاحظين الفرق فيما بعد.
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