شوف عروض لولو ماركت على مقاضي رمضان lulu market offers

عروض لولو ماركت على السلع الطازجة والأغذية المعبأة بمناسبة شهر الخيرات فقد اقترب شهر رمضان، وزادت حاجة المتسوقين لشراء مقاضي الشهر الكريم، وفي ظل ما يواجهه العالم من ارتفاع في أسعار السلع الغذائية والمنتجات المختلفة، يوفر هايبر لولو تخفيضات كبيرة على مئات الأصناف المعروضة في فروعه المختلفة داخل المملكة العربية السعودية، ومن بين السلع المعروضة منتجات الألبان، اللحوم الطازجة والمجمدة، الأسماك على اختلاف أنواعها بالإضافة إلى السلع التموينية الأساسية من زيت وأرز وسكر وغيرها من المنتجات التي لا غنى عنها في أي منزل.

عروض لولو ماركت

احصلي على ما تحتاجين إليه من الفواكه والخضراوات الطازجة من لولو هايبر ماركت بأسعار تنافسية، من أهم السلع المتاحة ما يلي:

التفاح من الفواكه التي تقي الجسم من الأمراض وتخلصه من السموم، اشتري كيلو من تفاح رويال جالا صغير (صربيا/ نيوزيلاندا) مقابل 5.65 ريال للكيلو.

كيلو من فاكهة الأفوكادو المستوردة من تنزانيا بسعر 10.95 ريال سعودي فقط.

اشتري كيلو من العنب الأحمر الهندي مقابل 11.95 ريال بدلاً من 18.95 ريال ووفري 7 ريالات.

وفري 5.30 ريال عند شراء كيلو من الكرفس الأسباني مقابل 8.65 ريال بدلاً من 13.95 ريال.

صندوق من الباذنجان العضوي السعودية مقابل 9.95 ريال سعودي بدلاً من 16.5 ريال.

سلق أخضر عضوي/ كيل السعودية سعر العلبة 7.5 ريال بدلاً من 14.5 ريال سعودي.

عروض لولو

يقدم لولو ماركت عروض مميزة على الأسماك. ومن الجدير بالذكر أن عدد الأصناف المتاحة يومياً من الأسماك داخل فروع لولو يصل إلى سبعين صنفاً.

اشتري كيلو من شرائح سمك الكنعد كبيرة مقابل 65.90 ريال بدلاً من 79.95 ريال.

كيلو من الروبيان مقابل 17.90 ريال بدلاً من 22.95 ريال.

احصل على كيلو من سمك المكرونة مقابل 5.45 ريال للكيلو بدلاً من 8.95 ريال.

سمك ماكريل صغير سعر الكيلو 4.90 ريال بدلاً من 8.95 ريال.

اشتري كيلو من الحبار الطازج الكامل مقابل 16.90 ريال بدلاً من 23.95 ريال ووفر 7.05 ريال.

سمك شعري محلي سعر الكيلو 22.90 ريال بدلاً من 44.90 ريال مبلغ التوفير 22 ريال سعودي.

هايبر لولو

عرض على لحم أنثى خروف نعيمي حبة كامل سعر الكيلو 33.90 ريال بدلاً من 49.95 ريال سعودي.

احصل على خصم 35 ريال عند شراء كرتون من دجاج الوطنية المجمد بسعر 121.95 ريال بدلاً من 156.95 ريال.