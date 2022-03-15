نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده الأسبوعية خصومات من 20 وحتي 70% بمناسبة شهر رمضان أقوى التخفيضات في المقال التالي
يكون هايبر بنده من الأسواق التي تتواجد وتتوافر بها كل المستحضرات والمنتجات التي يرغب بها ويريدها كل مواطن في المملكة العربية السعودية أما أن يكون من المنتجات والمستلزمات الغذائية والغير غذائية أيضًا مع الأجهزة المنزلية والكهربائية وكذلك الإلكترونية التي يستطيع سوق بنده توفيرها، فيمكن أن يتم العرض والتقديم لتلك العروض والخصومات بالصورة اليومي وكذلك الأسبوعية على كل منتج في السوق.
عروض بنده شهر رمضان خصومات خيالية تصل 60 % على جميع المنتجات
عروض بنده الأسبوعية
يكون هايبر بنده من ضمن الأسواق التي تختص بقطاع التجزئة، حيث أن ذلك السوق يتضمن ويشمل على المجموعات القوية والكبيرة وأيضًا أهم الأعمال الرائعة المتواجدة بين كل شركة ومتجر في المملكة العربية السعودية وذلك من أجل أن يتم البناء والإنشاء لشركة من أقوى الشركات الناجحة في المملكة العربية السعودية، وكذلك يكون الهايبر لديها مجموعات كبيرة قامت بتمهيد الطريق لإنشاء العديد من التصورات الإيجابية.
عروض بنده السعودية
- سعر المناديل المبللة من النوع كلينكس عدد 24 منديل يكون 9.95 بدلًا من 12.95 ريال سعودي.
- 9 + 3 رول من ورق المطبخ نوعه مشوار يكون بسعر 15.95 بدلًا من 24.95 ريال سعودي.
- 2 * 250 متر من ماكسي رول نوعه كلينكس يكون بسعر 21.95 بدلًا من 32.95 ريال سعودي.
- 1500 منديل ماكسي رول من النوع سانيتا جيبسي يكون بسعر 14.95 بدلًا من 19.95 ريال سعودي.
تخفيضات بنده
- خصومات بنده صابون الاستحمام من النوع لايفبوي مقدار 500 مل عدد 1 + 1 يكون بسعر 41.95 بدلًا من 83.90 ريال سعودي.
- تنزيلات بنده سعر الكيلو جرام من العجل الباكستاني بغير عظام يكون 39.95 بدلًا من 48.95 ريال سعودي.
- الجبن المملح الخفيف دايت من النوع زينة مقدار كيلو جرام يكون بسعر 24.95 بدلًا من 32.95 ريال سعودي.
- مقدار كيلو جرام من الجبن النابلسية المغلية سعرها يكون 29.95 بدلًا من 49.95 ريال سعودي.
- الجبن القريش من النوع جرين لأند مقدار كيلو جرام يكون سعرها 23.95 بدلًا من 29.95 ريال سعودي.
- الزيتون الأخضر المغربي بالليمون والفلفل الأحمر مقدار كيلو جرام يكون بسعر 16.95 بدلًا من 22.95 ريال سعودي.
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