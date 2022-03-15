شوف عروض بنده الأسبوعية خصومات من 20 وحتي 70% بمناسبة شهر رمضان أقوى التخفيضات

يكون هايبر بنده من الأسواق التي تتواجد وتتوافر بها كل المستحضرات والمنتجات التي يرغب بها ويريدها كل مواطن في المملكة العربية السعودية أما أن يكون من المنتجات والمستلزمات الغذائية والغير غذائية أيضًا مع الأجهزة المنزلية والكهربائية وكذلك الإلكترونية التي يستطيع سوق بنده توفيرها، فيمكن أن يتم العرض والتقديم لتلك العروض والخصومات بالصورة اليومي وكذلك الأسبوعية على كل منتج في السوق.

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عروض بنده الأسبوعية

يكون هايبر بنده من ضمن الأسواق التي تختص بقطاع التجزئة، حيث أن ذلك السوق يتضمن ويشمل على المجموعات القوية والكبيرة وأيضًا أهم الأعمال الرائعة المتواجدة بين كل شركة ومتجر في المملكة العربية السعودية وذلك من أجل أن يتم البناء والإنشاء لشركة من أقوى الشركات الناجحة في المملكة العربية السعودية، وكذلك يكون الهايبر لديها مجموعات كبيرة قامت بتمهيد الطريق لإنشاء العديد من التصورات الإيجابية.

عروض بنده السعودية

سعر المناديل المبللة من النوع كلينكس عدد 24 منديل يكون 9.95 بدلًا من 12.95 ريال سعودي.

9 + 3 رول من ورق المطبخ نوعه مشوار يكون بسعر 15.95 بدلًا من 24.95 ريال سعودي.

2 * 250 متر من ماكسي رول نوعه كلينكس يكون بسعر 21.95 بدلًا من 32.95 ريال سعودي.

1500 منديل ماكسي رول من النوع سانيتا جيبسي يكون بسعر 14.95 بدلًا من 19.95 ريال سعودي.

تخفيضات بنده