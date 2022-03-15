شوف خصم يصل إلى نصف الثمن في عروض عيد الأم من عروض أسواق العثيم Al othaim

بخصومات حصرية مميزة تصل إلى نصف الثمن نقدم لحضراتكم أقوى عروض العثيم ماركت Al othaim market Ksa offers في كل مدن المملكة العربية السعودية ضمن عروض العثيم لهذا الأسبوع على الهديد من السلع، وهذا بمناسبة قرب حلول عيد الأم على جميع الأجهزة الكهربائية الكبيرة، وعلى أسعار أجهزة المطبخ الصغيرة، كما توجد لديهم تخفيضات أخرى على أسعار المفروشات بأنواعها، وعلى غيرهم من السلع من جميع الأقسام، وإليكم التفاصيل:

أقوى عروض عيد الأم Al othaim في أسواق العثيم

نقدم لحضراتكم اليوم من خلال موقع العروض الأول في الوطن العربي (موقع ثقفني) أقوى عروض عيد الأم في أسواق العثيم على العديد من أجهزة وأدوات المطبخ، ومنهم: خصم خاص على سعر الشاشة السمارت من impex LEd 40 بوصة، وخصم آخر منهم على سعر شاشة arrow الليد 32 بوصة، وغيرهم من عروض على أسعار جوال أيفون 13 برو ماكس، وخصم آخر منهم على سعر هاتف أيفون 11، وغيرهم من أجهزة.

تنزيلات العثيم ماركت اليوم لفترة محدودة Al othaim offers

نستكمل معكم خصومات اليوم بكل فروع العثيم السعودية، ومنهم: خصم مميز على سعر مقلاة تيفال، وعلى سعر قدر الضغط المميز من مستر كوك، ولديهم أيضاً بالفروع تنزيلات مميزة على أسعار فدوى الضغط من السيف بسعة 9 لتر، وغيرهم من عروض على أسعار قدر الضغط الكهربائي من كرولين، كما لديهم خصم آخر على سعر ميكروويف GFC المميز بسعة 20 لتر، وغيرهم على أسعار كسرولا نيو لايف 8 حبات، وغيرهم.

تنزيلات ضخمة اليوم من العثيم ماركت Al othaim market offers

توجد مجموعة متميزة من العروض الحصرية اليوم بفروع العثيم، ومنهم: خصم مميز على سعر حلة الصغط الكهربائية من ماركة كولين، وغيرهم من عروض على أسعار طقم القدور المكون من 8 قطع من ماركة كاسا بونيتا، كما لديهم تخفيضات أخرى على أسعار الجوالات الحديثة كليا من Apple iphone، وغيرهم من عروض على أسعار خلاكات Click on الكهربائية عالية الأداء بمطحنتين، وغيرهم من خلاطات عالية الجودة مع ملحقاتهم، وأجهزة أخرى.