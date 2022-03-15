نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوى عروض عيد الأم من عروض لولو حتى نهاية هذا الأسبوع في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لحضراتكم اليوم أقوى الخصومات الحصرية بكل فروع لولو هايبر ماركت بجميع مدن المملكة العربية السعودية، وغيرهم من الدول العربية من خلال موقع ثقفني أقوى موقع عروض بالوطن العربي، حيث يعد لولو ماركت Lulu market من أهم وأكبر الماركتات الموجودة في الوطن العربي، والتي تضم جميع السلع والمنتجات بأسعار متميزة ضمن عروض عيد الأم خلال شهر مارس أو حتى نفاذ الكميات، وسوف نوفيكم الآن تفاصيل العروض من خلال هذه المقالة.

عروض عيد الأم من لولو هايبر ماركت في المملكة العربية السعودية

توجد بجميع فروع لولو السعودية تخفيضات مميزة لفترة محدودة على كافة أنواع الأجهزة الكهربائية الحديثة ومستلزمات الأطفال، والتي تضم: خصم مميز على سعر جي تاجي مناديل الأطفال المبللة، كما بالفروع تنزيلات حصرية على أسعار الفوط الصحية المرنة من ماركة كيرفري، كما لديهم تخفيضات أخرى على أسعار العبوة العملاقة من حفاضات بيبي جوي للأطفال، وغيرهم من عروض على أسعار الفوط الصحية المقاومة للبكتريا من ماركة سوفي.

تنزيلات اليوم بأفضل الأسعار من لولو هايبر ماركت Lulu offers

نعرض لكم اليوم لكل أم خصيصاً أقوى عروض عيد الأم على منتجات الأطفال، ومنها: خصم مميز على سعر زيت جونسون بالصبار للأطفال، كما لديهم خصم آخر على سعر شامبو الأعشاب للأطفال من هيمالايا، وخصم آخر منهم على سعر بودرة الأطفال المميزة من هيمالايا للأطفال، وتخفيض خاص منهم على سعر كريم البيبي الناعم جداً من سيباميد، وكذلك توجد بالفروع خصومات خاصة على أسعار مجموعة الأطفال المكونة من شامبو، ولوشن، وكريم من ماركة سيباميد، وتنزيلات أخرى بالفروع على أسعار فينس شفرات حلاقة السيدات.

تخفيضات متعددة بداخل فروع لولو Lulu اليوم 15 مارس ولفترة محدودة

نستكمل مع حضراتكم تقديم باقي عروض لولو السعودية على أسعار الفاكهة الطازجة والخضروات، ومنهم: خصم خاص على سعر الباذنجان الطازج، وعلى سعر الشمندر، والطماطم الشيري، وغيرهم من عروض على أسعار التوت البري، والعنب، وعلى أسعار الزنجبيل الطازج، كما لدبهم عروض أخرى على أسعار تفاح جالا الأحمر البولندي، وغيرهم من خصومات.