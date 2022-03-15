نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف خصومات مارس نصف الثمن وهدايا مجانية اكسترا الكبرى على الأجهزة الكهربائية والشاشات في المقال التالي

عمر شويل - جدة خصومات مارس نصف الثمن وهدايا مجانية اكسترا الكبرى على الأجهزة الكهربائية والشاشات، حيث يتوفر ميتاج موقد كهربائي 4 عيون لفات سلك باللون الأبيض بسعر 2679 ريال بدلاً من 3399 ريال خصم 21%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 128 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 250 ريال، يتوفر ال جي موقد كهربائي 4 عيون طبخ مع 1 عين تسخين ستانلس ستيل باللون الأسود بسعر 5499 ريال بدلاً من 8549 ريال خصم 36%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 263 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 250 ريال ضمن عروض الأجهزة الكهربائية اكسترا الكبرى.

خصومات نصف الثمن اكسترا الكبرى

يتوفر تي سي ال تلفزيون 70 بوصة فائق الوضوح ذكي بسعر 3299 ريال بدلاً من 4369 ريال خصم 24.5%، ضمن عروض الشاشات اكسترا الكبرى ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 158 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 599 ريال، يتوفر ضمن خصومات نصف الثمن اكسترا الكبرى سوني تلفزيون 75 بوصة فائق الوضوح بسعر 6999 ريال بدلاً من 14999 ريال خصم 53%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 335 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 999 ريال.

عروض الشاشات اكسترا الكبرى

يتوفر تي سي إل تليفزيون 55 بوصة ذكي فائق الوضوح بسعر 1999 ريال بدلاً من 2759 ريال خصم 28%، ضمن عروض مارس اكسترا الكبرى ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 96 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 179 ريال، يتوفر ضمن عروض الشاشات اكسترا الكبرى تي سي ال تلفزيون 65 بوصة ذكي فائق الوضوح بسعر 3599 ريال بدلاً من 4599 ريال خصم 22%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 172 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 599 ريال.

عروض الأجهزة الكهربائية اكسترا الكبرى

يتوفر كلاس برو ثلاجة 6.2 قدم باب واحد باللون الأبيض بسعر 949 ريال بدلاً من 1399 ريال خصم 32%، يتوفر ضمن عروض الأجهزة الكهربائية اكسترا الكبرى ويمكنك دفع قسط 46 ريال شهرياً لمدة 36 شهراً، يتوفر ضمن خصومات اكسترا الكبرى حتى نهاية مارس فريجو ثلاجة صغيرة ميني بار 3.2 قدم باب زجاج باللون الأسود بسعر 879 ريال بدلاً من 999 ريال خصم 12%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 42 ريال لمدة 36 شهراً.

خصومات مارس اكسترا الكبرى

يتوفر ضمن عروض أجهزة اللاب توب اكسترا الكبرى لينوفو آيديا باد 5 برو لاب توب أي ام دي ريزين 7 سعة 16 جيجا و 512 جيجا اس اس دي حجم 16 بوصة باللون الرمادي بسعر 4899 ريال بدلاً من 5499 ريال خصم 11%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 235 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى عدد 2 هدايا مجانية اكسترا الكبرى بقيمة 418 ريال، يتوفر كلاس برو ثلاجة سعة 297 لتر باللون الأبيض بسعر 1499 ريال بدلاً من 1999 ريال خصم 25%، ضمن عروض مارس 2022 ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 72 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 250 ريال.

عروض أجهزة اللاب توب اكسترا الكبرى

يتوفر لينوفو آيديا باد للألعاب 3 كور اي 7 سعة 512 جيجا حجم 15.6 بوصة باللون الأسود بسعر 5149 ريال بدلاً من 5799 ريال خصم 11%، ضمن عروض جميع الأجهزة ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 247 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى 2 هدية مجانية بقيمة 418 ريال، يتوفر مايكروسوفت سيرفس لاب توب 3 13 كور اي 5 شاشة بحجم 13.5 بوصة باللمس باللون الأسود بسعر 3429 ريال بدلاً من 5899 ريال خصم 42%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 164 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى 3 هدايا مجانية بقيمة 517 ريال ضمن خصومات مارس اكسترا الكبرى.