شوف عروض ساكو للأدوات المنزلية وأوفر عروض رمضان 2022 من ساكو السعودية

أوفر عروض ساكو للأدوات المنزلية وكافة المستلزمات نتعرف عليها الأن في عروض رمضان 2022 في ساكو بالمملكة، وبها تجدون خصومات على المنتجات حوالي 40% من سعر المنتج، مع وفرة من الأدوات المنزلية التي لا غنى عنها في طهي الأطعمة المختلفة أو في المنزل بشكلٍ عام، كما نقدم لكم ديكورات رمضانية لتزيين منزلك، مع خصومات كبرى على أسعار كافة المنتجات.

عروض ساكو للأدوات المنزلية

وفر حتى 40% مع عروض رمضان 2022، وذلك في نشرة عروض ساكو الترويجية، التي شملت كافة الأدوات، المستلزمات، والأجهزة المنزلية بأوفر سعر استمرارًا حتى يوم 9 ابريل 2022، وتشتمل تخفيضات الأدوات المنزلية في ساكو طقم أواني للطهي مكون من 13 قطعة، وبخامة غير لاصقة، وهو يشتمل كل احتياجاتك للطهي من أواني، قلايات، طقم توزيع الطعام، كما يمكن شراء قلاية هوائية سعة 3 لتر، والحصول على هدية مجانية معها، وتستمر التخفيضات لتشمل طقم عشاء بورسلين، يمكن استخدامه في الميكروويف وأيضًا غسله في غسالة الصحون، ونأتي لصانع القهوة العربي سعة 0.8 لتر، مع فنجان هدية مجانية.

قلاية هوئية بسعر 279 ريال سعودي بدلًا من 429.75 ريال سعودي.

طقم اواني للطهي بسعر 199 ريال سعودي بدلًا من 279.75 ريال سعودي.

طقم عشاء بورسلين 12 قطعة بسعر 39 ريال سعودي بدلًا من 59.75 ريال سعودي.

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يوجد في العروض موزع المشروبات، الذي يمنحك السفرة شكلًا جميلًا، كما يستخدم في العزائم، ويوجد منه قطعة واحدة، وحتى ثلاثة قطع، بحيث يمكنك تحضير أكثر من نوع من العصائر، ووضع كل نوع في زجاجة بمفرده، ويأتي موزع المشروبات مع قاعدة معدنية، وبالنسبة إلى حافظات الطعام متاحة منها عدة أحجام بدايةً من لتر واحد وحتى 7.5 لتر.

موزع مشروبات زجاج مع قاعدة معدنية، بسعر 49.75 ريال سعودي

حافظة طعام سعة 4.5 لتر بسعر 119 ريال سعودي بدلًا من 157.75 ريال سعودي.

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فوانيس رمضان من ضمن تخفيضات ساكو، فيمكنك اهداؤها لأسرتك، كما أنها من أفضل الديكورات الرمضانية لتزيين المنزل، وتوجد منها عدة أشكال، كما تتوافر المصابيح التي تعد ديكور رائع للمنزل سواء بشكلها العادي أو عند إنارتها.