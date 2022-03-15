شوف عروض اكسترا السعودية بمناسبة رمضان ابتداء من 50 % تسوق الآن

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عروض اكسترا السعودية، شركة اكسترا تكون من الشركات التي تختص لبيع كل الإلكترونيات والكهربائيات التي تقوم شركة اكسترا بتوفيرها وتواجدها بالسعر الذي يتلاءم ويتماشى مع كل فرد في المملكة العربية السعودية إلى يحصل وينال كل مقيم على كل ما يحتاج له ويرغب به سواء من الأجهزة الكهربائية والإلكترونية وكذلك المنزلية، حيث أن شركة اكسترا تكون من الشركات المساهمة التي دخلت للسوق المركزية والمالي في المملكة العربية السعودية.
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عروض اكسترا السعودية
خصومات اكسترا من الشركات المتواجدة في المملكة العربية السعودية، حيث أن تلك الشركة تستمر في التقديم والعرض لأكبر وأقوى الخصومات مع العروض الرائعة والمذهلة التي تقوم شركة اكسترا بتوفيرها وتقديمها وتتميز بها، حيث أن شركة اكسترا استطاعت أن تعرض وتقدم أكبر وأروع العروض والخصومات المذهلة بالسعر المناسب والمتوافق مع كل فرد في المملكة العربية السعودية، كما أن شركة اكسترا تعتبر من ضمن الشركات التي تختص لبيع جميع الكهربائيات والإلكترونيات من خلال التجزئة مع الأجهزة والأدوات المنزلية.
تخفيضات اكسترا اليوم
- تنزيلات اكسترا على كمبيوتر المحمول من النوع لينوفو ايديا باد فليكس 5 كور اي 7 حجم 16 جيجا 512 جيجا اس اس دي 14 بوصة تكون بسعر 4049 بدلًا من 4599 ريال سعودي.
- لينوفو آيديا باد حجم 14 بوصة سعة 128 جيجابايت 4 جي رام باللون الرمادي يكون بسعر 1299 بدلًا من 1499 ريال سعودي.
- تليفزيون من النوع سوني حجم 75 بوصة عالية الدقة تكون بسعر 6999 بدلًا من 14999 ريال سعودي.
- هواوي ميت باد تي 10 حجم 9.7 بوصة يدعم الواي فاي سعة 32 جيجا بايت باللون الأزرق سعرها يكون 649 بدلًا من 699 ريال سعودي.
- المكيف الجداري من النوع جري 18500 وحدة خاصية التنظيف الذاتي بارد يكون بسعر 2749 بدلًا من 3799 ريال سعودي.
- مكيف الشباك من النوع جنرال الكتريك 24200 وحدة بارد وحار تكون بسعر 1699 بدلًا من 2399 ريال سعودي.
- سعر مكيف الشباك من النوع هاس 22000 وحدة الحار أو البارد باللون الأبيض سعره يكون 1449 بدلًا من 1599 ريال سعودي.
- ثلاجة من النوع كلاس برو حجم 14.4 قدم مع التبريد بخار باللون الأبيض سعرها يكون 1799 بدلًا من 2599 ريال سعودي.
- الساعة الذكية من النوع هواوي 3 برو مع السوار الجلد 45 ملم الإطار باللون الرمادي سعرها يكون 1749 بدلًا من 1999 ريال سعودي.
- المكنسة الذكية من النوع كيقول اس 31 مع تقنية الليزر والتنظيف الذاتي سعرها يكون 1999 بدلًا من 2499 ريال سعودي.
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