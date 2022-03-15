نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده اليوم على السلع الأساسية وتخفيضات كبرى من هايبر بنده في المقال التالي

تتنوع عروض بنده اليوم على الكثير من السلع الأساسية من البقالة وغيرها، فمع اقتراب شهر رمضان تزداد العروض المقدمة من هايبر بنده في توفير أكبر قدر من الأموال للمتسوقين، وكذلك توفير أكبر قدر ممكن من السلع المتنوعة للوفاء بكافة احتياجاتهم، فمن المعروف أن شهر رمضان هو شهر تجمع الأهل والأصدقاء على مائدة الإفطار وتحتاج ربة المنزل إلى تنويع الأصناف الموضوعة على مائدة الإفطار، لذلك يعرض هايبر بنده العديد من مستلزمات المطبخ وأجهزة تحضير الطعام المختلفة. عروض بنده اليوم احصل على عصارة سينكور مقابل 129 ريال بدلاً من 269 ريال ووفر مبلغ مائة وأربعين ريال سعودي، مع العلم أن هذا العرض متوفر في هايبر بنده فقط.

اشتري عجانة آريتي مع خلاط معدني بقوة 550 وات مقابل 299 ريال بدلاً من 769 ريال بخصم قدره أربعمائة وسبعين ريال.

خلاط مولينكس مع مطحنة لطحن التوابل المختلفة والمكسرات مقابل 149 ريال بدلاً من 269 ريال احصل عليه بخصم مائة وعشرين ريال. خلاط يدوي مولينكس لضرب البيض والكريمة والسوائل المختلفة بسعر 99 ريال بدلاً من 169 ريال.

قدر ضغط كهربائي كولين سعة ست لترات مقابل 199 ريال بدلاً من 285 ريال.

احصل على خصم بقيمة 300 ريال سعودي بشراء قلاية سينكور مقابل 199 ريال بدلاً من 499 ريال سعودي. هايبر بنده اشتري مكنسة كهربائية دوتس سعة 21 لتر بسعر 159 ريال بدلاً من 215 ريال.

احصل على قطاعة دوتس الكهربائية قوة 300 وات بسعر 49 ريال بدلاً من 69 ريال ووفر 20 ريال.

غلاية ستانلس ستيل كليك أون سعة 1.8 لتر مقابل 29 ريال بدلاً من 69 ريال. خلاط كينوود سعة 2 لتر بسعر 119 ريال بدلاً من 189 ريال.

محضرة طعام كولين قوة 450 وات مقابل 179 ريال بدلاً من 299 ريال سعودي. عروض هايبر بنده هذا الأسبوع قطاعة كي أون سعة 500 مل بسعر 49 ريال بدلاً من 79 ريال.

احصل على خصم بقيمة 320 ريال سعودي على قلاية تيفال بدون زيت مقابل 229 ريال بدلاً من 549 ريال.

اشتري قدر كينوود سعة 6 لتر بسعر 349 ريال بدلاً من 499 ريال.

عرض على مكنسة فيليبس قوة 1800 وات مقابل 269 ريال بدلاً من 339 ريال سعودي.

مكواة بخار كي أون قوة 1800 وات احصل عليها بسعر 99 ريال بدلاً من 179 ريال.

غلاية ستانلس ستيل كولين سعة 1.8 لتر مقابل 39 ريال بدلاً من 65 ريال سعودي. عمر شويل - جدة عروض بنده اليوم على السلع الأساسية وتخفيضات كبرى من هايبر بنده - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض بنده اليوم على السلع الأساسية وتخفيضات كبرى من هايبر بنده على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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