نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده الأسبوعية 16 مارس 2022 : مع اقتراب رمضان نهنيك وبأسعارنا نرضيك في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لحضراتكم عروض بنده الأسبوعية والتي تقدمها متاجر وأسواق بنده وهايبر بنده في مختلف مدن المملكة العربية السعودية مكه و الرياض وجده حيث تحتوي علي افضل السلع الغذائية الهامة والتي لا غني عنها في أي منزل حيث تقدم أجود المنتجات الغذائية من فواكه كالتفاح والعنب والبطيخ والأناناس والفراولة والموز والخضروات واللحوم والمشروبات الغازية والطبيعية أيضا بالإضافة إلى جميع أنواع المعلبات الغذائية كالفول والحلاوة الطحينية والمربي والصلصة أيضا بخصومات تصل إلى 50%.

عروض بنده الأسبوعية

تضم عروض بنده جميع الأدوات المنزلية الهامة التي يحتاج إليها كل بيت بخصومات كبيره للغايه في جميع فروعها حيث أن هناك الآلاف ينظرون هذا العرض كل أسبوع كي يستفيدوا منه ومن تخفيضاته الكبيرة والمتنوعة والذي سوف نقدمه لكم من خلال مجله العروض من خلال هذا المقال ومن خلال موقع ثقفني.

نبذه عن متاجر وأسواق بنده وهايبر بنده

تعد شركه بندا هي اكبر الشركات في المملكة العربية السعودية حيث تم تأسيسها من فتره كبيره للغايه منذ 1978م ثم بعد ذالك تم دمجها في العديد من الشركات الغذائية الهامة أيضا حيث تعد من اكبر الشركات التي يتواجد بها العاملين كما تحتوي أسواق بنده علي اكثر من 30000 ألف موظف بها حيث أن لها فروع كثيره للغايه حيث تحتوي علي اكثر من500 سوبر ماركت وهايبر أيضا وهناك خطه لتوسيع حيث تجاوزت هذه الخطة وعبرت دوله الأمارات أيضا ولها فروع أيضا في جميع البلدان.

مجله عروض بنده اليوم الأربعاء

تضم عروض بنده الأسبوعية جيع الفواكه كالتفاح بسعر 5.95 ريال سعودي فقط والعنب و اليوسفي المصري بسعر 3.95 ريال سعودي والخضروات كالجزر و الليمون والخس الرومي وأيضا الباك ينغ باودر قليل الصوديوم بسعر 15.95 ريال سعودي وخليط كيك بسعر 9.95 ريال سعودي و خليط الفطائر كيك بسعر 18.95 ريال سعودي و تونه خفيفه بسعر 16.95 ريال سعودي فقط وطماطم كامله مقشره معلبه بسعر 9.95 ريال سعودي.

كانت هذه عروض بنده الأسبوعية التي قدمناها لحضراتكم اليوم الأربعاء 16 مارس من خلال هذا المقال عن طريق موقع ثقفني كتي تتعرفوا علي المنتجات التي تقدمها بنده وهايبر بنده حيث تستمر هذه العروض لسبع أيام فقط في جميع الأسواق فسارعوا قبل نفاذ الكميه وانتهاء العرض والكميه المحددة أيضا.

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